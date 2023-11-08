مياه الجيزة: عودة المياه تدريجيًا لقرى مركز العياط

MENAFN - Youm7) أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لقرى: "طهما، بيدف، بدسا، البليدة، أبو رويش، برنشت، الدناوية، كفر حميد"، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر 600 مم والمغذي لتلك القرى.

وقد أعلنت الشركة في بيان سابق لها عن تعرض خط مياه قطر 600 مم بقرية بيدف بمركز العياط لكسر مفاجئ، الأمر الذي أدي إلى قطع المياه.

جدير بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.