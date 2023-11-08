البيت الأبيض: أكثر من 80 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Youm7) قال البيت الأبيض إن أكثر من 80 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إننا نواصل العمل مع الحكومتين المصرية والإسرائيلية لإعادة فتح معبر

رفح ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: نتوقع أن يتم فتح معبر رفح على فترات منتظمة بعد إيجاد حل للظروف الأمنية الحالية.

وفى وقت سابق كشفت مصادر مصرية مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتكثف القاهرة اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة ، وذلك بعد 5 أسابيع من الحرب الدائرة في القطاع، وذلك بحسب مصادر مصرية مطلعة.

وذكرت المصادر أن الاتصالات المصرية تهدف إلى تبادل بعض الأسرى والمحتجزين، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على اقتراب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع كافة الأطراف.