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جيش الاحتلال: إبلاغ العائلات أن 239 شخصا في عداد المخطوفين

11/8/2023 2:43:06 PM
(MENAFN- Youm7) قال المتحدث باسم جيش الاحتلال ، إن 50 ألف فلسطيني غادروا اليوم من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، موضحا أنه تم إبلاغ العائلات أن 239 شخصا في عداد المخطوفين.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية :" لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة ولكن سيسمح بهدن إنسانية".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال :"سنواصل القتال ضد الفصائل الفلسطينية للقضاء على قدراتها العسكرية، ونواصل العمليات البرية في قطاع غزة".







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