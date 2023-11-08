جيش الاحتلال: إبلاغ العائلات أن 239 شخصا في عداد المخطوفين

(MENAFN
- Youm7) قال المتحدث باسم جيش الاحتلال ، إن 50 ألف فلسطيني غادروا اليوم من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، موضحا أنه تم إبلاغ العائلات أن 239 شخصا في عداد المخطوفين.
وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية :" لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة ولكن سيسمح بهدن إنسانية".
وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال :"سنواصل القتال ضد الفصائل الفلسطينية للقضاء على قدراتها العسكرية، ونواصل العمليات البرية في قطاع غزة".
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