بيلاروسيا تتهم الناتو بالتخطيط لشن عدوان من أوروبا الشرقية قريبا

MENAFN - Youm7) اتهم سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، اليوم /الأربعاء/، حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه يعتبر أوروبا الشرقية بمثابة منطقة انطلاق لشن عدوان قريبا.



جاء ذلك خلال اجتماع أمناء مجالس الأمن لدول رابطة الدول المستقلة في موسكو، حيث أشار فولفوفيتش إلى أن هذا الاجتماع يعقد في وضع جيوسياسي معقد، مؤكدا أن التفاعل بين مجالس الأمن لدول رابطة الدول المستقلة أصبح أكثر أهمية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.



وقال فولفوفيتش "لقد لفتت بيلاروسيا الانتباه إلى التحديات والتهديدات التي تهدد جميع دول رابطة الدول المستقلة، وتشمل هذه التهديدات استراتيجية الإجراءات غير المباشرة التي أطلقها الغرب الجماعي ضد بلداننا، ويتم تنفيذها باستخدام أدوات وأساليب الحروب الهجينة وتقنيات الثورات الملونة".



وأضاف المسؤول البيلاروسي "العنصر الثاني هو السياسة العدوانية التي ينتهجها حلف الناتو لتوسيع وجوده العسكري، وبالدرجة الأولى بالقرب من الحدود الغربية لدولة اتحاد بيلاروسيا وروسيا، ونحن نرى أن القوات المسلحة في أوروبا الشرقية يتم تعزيزها بشكل نشط، إن العدد الإجمالي لقوات حلف الناتو المسلحة في أوروبا الشرقية يتجاوز الآن 60 ألف جندي من بينهم 32 ألف جندي أمريكي، ويوجد أكثر من 20 ألفا منهم على مقربة من حدود دولة الاتحاد في بولندا ودول البلطيق، بالإضافة إلى زيادة في الإنفاق العسكري في هذه الدول وعمليات استطلاع أكثر نشاطا".



وأكد فولفوفيتش أن "كل ذلك يشير إلى أن حلف الناتو يعتبر أوروبا الشرقية نقطة انطلاق لشن العدوان قريبا، ولا يدل على شيء آخر".