فتحى وسامسون يشعلان الشوط الإضافى الأول بين الزمالك وبيراميدز (2-2).. فيديو

MENAFN - Youm7) أنتهى الشوط الأول الإضافى من عمر مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابى بنتيجة 2 / 2 فى اللقاء الذى جمعهما على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.أحداث الشوط الأول

مع بداية المباراة ضغط الزمالك على بيراميدز، وفى الدقيقة 5 نجح فريق بيراميدز فى تسجيل هدف التقدم عن طريق

فيستون ماييلي الذى استغل البينية المتقنة من وليد الكرتى.

وفى الدقيقة 15 سدد أحمد زيزو كرة من ضربة ثابتة ارتمت فى العارضة أعلى المقص الأيسر، لتضيع فرصة التعادل على الفارس الأبيض.

فى الدقيقة 20 شن بيراميدز هجمة خطيرة على مرمى محمد عواد، عن طريق فيستون ماييلي الذى مرر كرة عرضية لمصطفى فتحى وسددها بجوار القائم، بعدها رد الزمالك بفرصة خطيرة جدًا عن طريق يوسف أوباما، وبعدها أهدر محمود علاء فرصة أخرى.

وفى الدقيقة 27 أهدار يوسف أوباما فرصة جديدة لتسجيل هدف التعادل للزمالك، وفى الدقيقة 34 مرر سيد نيمار كرة عرضية متقنة لزيزو الذى سددها بقوة أعلى المرمى.

وفى الدقيقة 41 كاد ماييلى يحرز الهدف الثانى بعدما انفرد بمحمد عواد بعد بينية من مصطفى فتحى، وحصل نبيل عماد دونجا على البطاقة الصفراء فى الدقيقة 42، وفى الدقيقة 47 أهدر فيستون ماييلى فرصة هدف محقق بعد كرة عرضية من وليد الكرتى.





أحداث الشوط الثانى

فى بداية الشوط الثانى دفع معتمد جمال بمحمد عبد الشافى بديلاً لمحمود علاء، ولم تشهد الربع الساعة الأولى من الشوط الأول فرص خطيرة تذكر للفريقين، باستثناء الدقيقة 57 التى شهدت فرصة لفيستون ماييلى وسددها بالرأس بعيدًا عن المرمى.

وفى الدقيقة 58 كان ماييلى على مقربة من الانفراد بمرمى محمد عواد إلا إن تدخل حمزة المثلوثى نجح فى قطع الفرصة على مهاجم بيراميدز.

وتلقى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق بيراميدز البطاقة الحمراء للأعتراض على قرارات الحكم، وفى الدقيقة 70 خرج محمود شيكابالا وعمرو السيسى ودخل ناصر منسى ومحمد أشرف روقا.

فى الدقيقة 76 خرج بلاتى توريه ودخل رمضان صبحى لتدعيم صفوف بيراميدز، وفى الدقيقة 78 تلقى أحمد توفيق البطاقة الصفراء الثانية "طرد" ليستكمل بيراميدز اللقاء بـ 10 لاعبين.

فى الدقيقة 87 خرج إبراهيما نداى ودخل سامسون أكينولا لزيادة الفاعلية الهجومية.

فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع سجل نبيل عماد دونجا هدف التعادل للزمالك من ضربة رأس.





الشوط الإضافى الأول

مع بداية الشوط وفى الدقيقة الثانية نجح مصطفى فتحى فى تسجيل هدف تقدم بيراميدز بصناعة من رمضان صبحى، وفى الدقيقة 98 دخل عبد الله جمعة بديلاً لدونجا الذى تعرض للإصابة.

وفى الدقيقة 101 نجح سامسون أكينولا فى تسجيل هدف التعادل للزمالك بعد تمريرة من يوسف أوباما، ويعد هو الهدف الأول لسامسون منذ أن تعاقد معه الفارس الأبيض.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيما" - إبراهيما نداي، خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما

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وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي

ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

فيما ضم تشكل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.



