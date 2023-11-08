حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8 / 11 / 2023

(MENAFN
- Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8 / 11 / 2023 ، الكثير من الاخبار والأحداث الرياضية الهامة، على رأسها،
أفشة يقود الأهلى لإسقاط سيراميكا بهدفين لهدف فى دورى nile.
أفشة يقود الأهلى لإسقاط سيراميكا بهدفين لهدف فى دورى nile.. صور
قاد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي فريقه لتحقيق فوز مُثير على سيراميكا بهدفين لهدف خلال المباراة التي انتهت منذ قليل بإستاد الجبل الأخضر في المقاولون العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile) .
كولر: موديست يحتاج إلى وقت حتى يصل لفورمة المباريات
رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة تقييم لاعبيه بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قائلا:" لن أقيم لاعبي في التلفزيون أو امام الشاشات".
برشلونة يهزم النور السعودى 43 / 19 فى مونديال أندية اليد قبل مواجهة الأهلى فاز فريق رجال كرة اليد بنادى برشلونة الإسبانى على نظيره النور السعودى بنتيجة 43/19 فى إطار كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية قبل مواجهة الأهلى المصرى غدا الخميس .
الاتحاد السكندري يخوض 4 وديات خلال توقف الدوري
استقر الجهاز الفني
للاتحاد السكندري
على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية، لظروف استعداد منتخب مصر الأول لخوض مباراتيه ضد جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.
4 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة كأس ماليزيا للاسكواش
تأهل الرباعي المصري، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، نور الطيب وملك خفاجي، إلى الدور نصف النهائي ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
وائل رياض: لن أجامل أحدا والأفضل سيتواجد فى قائمة المنتخب
أكد وائل رياض "شيتوس"
المدير الفنى
لمنتخب 2005 ، أنه لن يجامل أحدا بضم أبنائه في المنتخب، وباب المنتخب مفتوح للاعبين الأفضل في مراكزهم من كل الأندية.
أوسوريو يؤجل التفاوض مع الزمالك حول الشرط الجزائى بعد مواجهة بيراميدز
رفض الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، التفاوض مع مسئولى
القلعة البيضاء
حول الشرط الجزائى فى عقده، وذلك بعد توجيه الشكر له وإقالته من تدريب الفريق، لسوء النتائج فى الفترة الأخيرة.
طارق العشرى يلغى معسكر الاتحاد السكندري خلال التوقف.. ويقرر نظام اليوم الكامل
قرر طارق العشري المدير الفني لفريق
الاتحاد السكندري
إلغاء المعسكر المغلق الذي كان مقررا إقامته خلال فترة توقف مسابقة الدوري الحالية لمدة 10 أيام في أحد المدن الساحلية، واكتفي بخوض تدريبات يومية على ملعب النادي.
وائل رياض: تم استدعاء 85 لاعبا لمنتخب الشباب خلال شهر لمتابعة أدائهما
أبدى وائل رياض شيتوس
المدير الفنى
لمنتخب 2005 ، عن سعادته فى العمل بهذا المنصب، خاصة وأنه شرف كبير توليه تدريب شباب الفراعنة.
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