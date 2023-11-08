MENAFN - Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8 / 11 / 2023 ، الكثير من الاخبار والأحداث الرياضية الهامة، على رأسها،أفشة يقود الأهلى لإسقاط سيراميكا بهدفين لهدف فى دورى nile.





أفشة يقود الأهلى لإسقاط سيراميكا بهدفين لهدف فى دورى nile.. صور

قاد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي فريقه لتحقيق فوز مُثير على سيراميكا بهدفين لهدف خلال المباراة التي انتهت منذ قليل بإستاد الجبل الأخضر في المقاولون العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile) .

كولر: موديست يحتاج إلى وقت حتى يصل لفورمة المباريات

رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة تقييم لاعبيه بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قائلا:" لن أقيم لاعبي في التلفزيون أو امام الشاشات".

برشلونة يهزم النور السعودى 43 / 19 فى مونديال أندية اليد قبل مواجهة الأهلى فاز فريق رجال كرة اليد بنادى برشلونة الإسبانى على نظيره النور السعودى بنتيجة 43/19 فى إطار كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية قبل مواجهة الأهلى المصرى غدا الخميس .الاتحاد السكندري يخوض 4 وديات خلال توقف الدوري

استقر الجهاز الفني

للاتحاد السكندري

على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية، لظروف استعداد منتخب مصر الأول لخوض مباراتيه ضد جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.





4 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة كأس ماليزيا للاسكواشتأهل الرباعي المصري، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، نور الطيب وملك خفاجي، إلى الدور نصف النهائي ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.وائل رياض: لن أجامل أحدا والأفضل سيتواجد فى قائمة المنتخب

أكد وائل رياض "شيتوس"

المدير الفنى

لمنتخب 2005 ، أنه لن يجامل أحدا بضم أبنائه في المنتخب، وباب المنتخب مفتوح للاعبين الأفضل في مراكزهم من كل الأندية.





أوسوريو يؤجل التفاوض مع الزمالك حول الشرط الجزائى بعد مواجهة بيراميدزرفض الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، التفاوض مع مسئولىالقلعة البيضاءحول الشرط الجزائى فى عقده، وذلك بعد توجيه الشكر له وإقالته من تدريب الفريق، لسوء النتائج فى الفترة الأخيرة.طارق العشرى يلغى معسكر الاتحاد السكندري خلال التوقف.. ويقرر نظام اليوم الكامل

قرر طارق العشري المدير الفني لفريق

الاتحاد السكندري

إلغاء المعسكر المغلق الذي كان مقررا إقامته خلال فترة توقف مسابقة الدوري الحالية لمدة 10 أيام في أحد المدن الساحلية، واكتفي بخوض تدريبات يومية على ملعب النادي.









وائل رياض: تم استدعاء 85 لاعبا لمنتخب الشباب خلال شهر لمتابعة أدائهماأبدى وائل رياض شيتوسالمدير الفنىلمنتخب 2005 ، عن سعادته فى العمل بهذا المنصب، خاصة وأنه شرف كبير توليه تدريب شباب الفراعنة.



