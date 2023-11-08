محمد حمدى يتقدم بالهدف الثالث لبيراميدز فى شباك الزمالك (3-2)

MENAFN - Youm7) سجل محمد حمدى لاعب بيراميدز الهدف الثالث لفريقه في شباك الزمالك فى المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر لتصبح النتيجة 3 / 2 للفريق السماوى.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي،خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي

ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

ودخل بيراميدز

المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي،خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه،خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.





افتتح الزمالك مشواره فى كأس مصر بالفوز على بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دور الـ 32 للبطولة ثم فاز على فاركو بثلاثية مقابل هدف فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف فى دور الثمانية.





في المقابل، افتتح بيراميدز مشواره فى كأس مصر بالفوز على راية بهدفين دون رد فى دور الـ 32 للبطولة ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة البنك الاهلى بثلاثية دون رد فى دور الثمانية.











