Thursday, 09 November 2023 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المقاولون يكشف عن خطة دعم قطاع التجديف حتى عام 2025

11/8/2023 2:43:01 PM
(MENAFN- Youm7) التقي اليوم المهندس عمر عثمان عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على رياضات التجديف والكانوي والكياك أسرة التجديف والكانوي والكياك بعض أعضاء المنتخبات القومية المصرية بمقر نادي التجديف بالجيزة.



وكان أول لقاء للمهندس عمر عثمان المشرف العام علي الألعاب الرياضية بنادي التجديف لقاءا خاصا بقاعة ال "VIB" مع بعض مؤسسي رياضات التجديف والكانوي والكياك في المقاولون العرب ومصر وهم كل من المهندس محمد طه المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتجديف ورئيس جهاز التجديف بالمقاولون العرب الأسبق والكابتن خالد محمد عبدالله رئيس جهاز التجديف والكانوي والكياك بالمقاولون العرب حاليا بحضور الكابتن أحمد الرويعي مدير عام نادي التجديف.



كما عقد المهندس عمر عثمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على رياضات التجديف والكانوي والكياك بالنادي لقاءا موسعا مع بعض أبطال وبطلات مصر والعرب وأفريقيا والمقاولون العرب في التجديف والكانوي والكياك، بحضور وخالد محمد عبدالله رئيس جهاز التجديف والكانوي والكياك بالنادي، والمهندس محمد طه رئيس جهاز المنتخبات الوطنية للتجديف، وأحمد الرويعي مدير عام النادي، وعمر عبد الحميد المدير الفني للكياك والكانوي بنادي المقاولون العرب ، وعبدالرازق ابو ضيف وأحمد سعيد مدربين فرق الرجال تجديف وشمس المدير الإداري للتجديف بالنادي.



وبدأ خالد محمد عبدالله رئيس جهاز التجديف والكانوي بالنادي كلمته في اللقاء بالترحيب بالمهندس عمر عثمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبه وتقديمة لأسرة التجديف والكانوي والكياك والمدربين.



وبدأ عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام اللعبة المهندس عمر عثمان حديثه موجها الشكر للاعبين واللاعبات أبطال المقاولون العرب في البطولة العربية والافريقية علي نتائجهم المشرفة وكذلك الإشادة بجهود الجهاز الفني والإداري للنادي بقيادة الكابتن خالد محمد عبدالله.



وشارك في اللقاء مجموعة من اللاعبين واللاعبات الأبطال هم كل من : يوسف ممدوح،
وسهيل أحمد ، وفرح هويدي، وغادة ندي ، وهنا محمد ، وأيه محمد ، ويحي زكريا ، وعبدالرحمن هشام، وسيف الدين عز الدين،
وربي حسام الدين ، وجني مصباح ، ونورا مصطفي .



واستهل المهندس عمر عثمان حديثه خلال لقائه مع الأجهزة الفنية واللاعبين
بنقل تحيات وتقدير المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب لأسرة التجديف والكانوي والكياك واللاعبين الأبطال علي نتائجهم الوطنية المشرفة.



وطلب المهندس عمر عثمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبة من جميع اللاعبين واللاعبات بعرض كافه المعوقات التي تواجههم من أجل الاستماع إليهم وتلبيه احتياجاتهم.



وعلي الفور لبي لاعبي نادي المقاولون العرب المشرف العام على اللعبة وتحدثوا بحريه تامه حيث قال البطل سيف الدين عز الدين : نحن في حاجه ماسه إلي الدعم المادي الذي يحفز اللاعبين علي تحقيق أفضل النتائج في كافة البطولات وبين أنة يقيم في القاهرة الجديدة وانة يتكلف انتقالات يومية أكثر من مائة جنيه.



واسردت البطلة الدولية غادة ندي قصة معاناتها مع اللعبه حتي وصلت لما فيه الآن وطالبت بضرورة إكتمال المنظومة التدريبية من الأدوات وخلافه علي الوجه الأكمل لأننا تعودنا على علي حصد البطولات ورفع إسم مصر عاليا خفاقا لذلك علي إدارة النادي أن توفر الأدوات اللازمة لإتمام العمليه التدريبية من مراكب ومجاديف.



وأكد خالد محمد عبدالله رئيس جهاز التجديف والكانوي والكياك بالمقاولون العرب علي كلام اللاعبين بأنه منذ عام 2009 لم يتم شراء أدوات جديدة وأن المراكب والمجاديف تهالكت وأننا نقوم بصيانتها رغم عدم توافر قطع غيار لها ويوجد عجز شديد في المجاديف.



وقال البطل يوسف ممدوح أن المراكب في حاجه ماسه إلي صيانة بصفه مستمرة وفي حاجة إلي مراكب جديدة لأنه منذ 2015 لم يتم تجديد المراكب واوزانهم زائد عن المعدل الطبيعي لأن معظمهم مطبلين فبالتالي يتسببوا في تعطيل اللاعبين عن تحقيق النتائج المرجوة منهم.



وبعد الإستماع والإنصات الجيد لأبطال مصر والعرب وأفريقيا أبناء المقاولون العرب قال المهندس عمر عثمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبه بالنادي اوعدكم بوضع خطة عاجلة لتدعيم نادي التجديف ليتم تغطية إحتياجات النادي من مراكب ومجاديف وارجوميتر وغيرها من الأدوات طوال مدة مجلس إدارة النادي حتي عام 2025 من خلال توفير الإحتياجات الأولية لكي نحقق الهدف وكذلك وضع طلبات جميع اللاعبين من أبناء المقاولون العرب خاصة الأبطال في برنامج زمني لتلبيتها.



وبين عضو مجلس الإدارة أن الدعم سيكون لجميع اللاعبين في النادي وسيكون هناك إهتمام ودعم أكثر خاص بالأبطال أعضاء المنتخبات القومية المصرية أبناء المقاولون العرب.



وأكد المهندس عمر عثمان أن المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب لم ولن يتاخر أبدا في دعم ومساندة اللاعبين أبناء المقاولون العرب وأن المرة القادمة بمشية آلله تعالي سيكون المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب معكم.



وبين عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبه المهندس عمر عثمان أن النشاط الرياضي بالمقاولون العرب له أهداف وطنيه داخليه وخارجيه خالصه وأن رياضتي التجديف وكرة القدم بالمقاولون العرب قد عبرت الحدود المصرية من خلال تواجدها علي قمة الساحة الرياضيه العربية والأفريقية بل وصل أبناء المقاولون العرب إلي الساحة الدولية من خلال عضويتهم ونتائجهم الذهبية المشرفة في المنتخبات الوطنية.



وأشار عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبه بأنة سينضم هو شخصيا لممارسة رياضة التجديف في القريب العاجل نظرا لعشقه وحبه لها تشجيعا ودعما للأبطال.



واثني بدورة المهندس عمر عثمان عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الألعاب الرياضية بنادي التجديف علي صبر وجهود اللاعبين أبناء المقاولون العرب واستمرارهم في تقلد البطولات الدوليه وانة رغم قله الدعم حققوا البطولات والذهب العربي والأفريقي.



وأضاف المهندس عمر عثمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبه بالمقاولون العرب أن الفترة القادمة ستكون الأفضل بمشية آلله تعالي للجميع دون إستثناء.



وقام المهندس عمر عثمان بمصافحة اللاعبين وتمني لهم التوفيق والسداد والفوز بالبطولة الأفريقية والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس بالعاصمة النيجيرية أبوجا وحفز لاعبي المنتخب بأنة يوجد فرع لشركة المقاولون العرب بنيجريا وأنة سيقوم بدورة بإبلاغ الفرع من أجل دعم ومؤازرة أبطال المقاولون العرب هناك وأعلن اللاعبين عن سعادتهم الغامرة من سماع هذا الخبر وقالوا أنة سيؤثر عليهم بالإيجاب وسيرفع الروح المعنوية لهم.



وفي نهايه اللقاء قام خالد محمد عبد الله رئيس جهاز التجديف والكانوي بالمقاولون العرب بتوجيه الشكر لعضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على اللعبه المهندس عمر عثمان قائلا شاكر افضالك وجودك بيننا اسعدنا.



وبعد أن غادر اللاعبين والاجهزة الفنية مقر النادي عقد المهندس عمر عثمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبه اجتماعا خاصا مع الكابتن خالد محمد عبدالله رئيس جهاز التجديف والكانوي والكياك بالنادي والكابتن أحمد الروعي مدير عام نادي التجديف.



وقال الكابتن خالد محمد عبدالله رئيس جهاز التجديف والكانوي بالنادي أنة يتوجه بالشكر والتقدير والعرفان للمحاسب الكبير الكابتن علي العسال المشرف العام علي نادي المقاولون العرب نظرا لجهودة المخلصة في دعم ومساندة ومؤازرة رياضات التجديف والكانوي والكياك بالنادي وأنة مهما تكلمنا فلن نستطيع أن نوفيه حقه لأنه يعمل في صمت ليل نهار من أجل نجاح المنظومة الرياضية بأكملها وجميع المدربين والإداريين واللاعبين يكنوا له كل تقدير واحترام لانة رياضي من طراز فريد من نوعه الجدير وأن الكابتن علي العسال المشرف العام علي نادي المقاولون العرب له تاريخ رياضي وطني مشرف وحافل بالإنجازات الغير مسبوقة فهو بطل مصر الدولي في الكرة الطائرة والمدرب العام للنادي الأهلي في عصره الذهبي ورئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي المقاولون العرب سابقا وله مواقف إنسانية نبيله.












MENAFN08112023000132011024ID1107396429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث