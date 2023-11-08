Thursday, 09 November 2023 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤتمر (رعاية الأيتام) يوصي بتغيير شامل في مفهوم كفالة اليتيم

11/8/2023 2:42:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 11 (كونا) -- أوصى مؤتمر (رعاية الأيتام.. استدامة واستقامة نحو بناء حياة كريمة لأيتامنا) بمجموعة توصيات تعمل على تغيير شامل في كفالة اليتيم لتتجاوز المفهوم المادي وتشتمل على جوانب متسندة على الدعم الإنساني بما يدعم مفهوم (الكفالة الشاملة).
جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية الدكتور ناصر العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء على هامش اختتام أعمال المؤتمر.
وأكد العجمي على الدور الريادي للكويت في رعاية الأيتام في شتى أنحاء العالم واستجابة لتوجيهات القيادة السامية الرامية لدعم التنمية المستدامة التي تصب في بناء وتنمية الإنسان.
وقال إن المؤتمر أوصى بأهمية رعاية الأيتام نفسيا واجتماعيا على مستوى الأسرى والمجتمع والدولة إلى جانب إعداد برامج تربوية لرعاية الأيتام اللاجئين في أوروبا بما يتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي عبر مناهج فكرية وسطية تهدف لتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية البعيدة عن التطرف.
وأضاف أن توصيات المؤتمر دعت المؤسسات الإعلامية إلى التعريف بقضية الأيتام كما حثت المؤسسات الخيرية على ضرورة تناقل الخبرات والتجارب الميدانية الهادفة لتحسين أوضاع الأيتام وبيان دور الفرق التطوعية عبر مشاريعها الخاصة.
وذكر أن التوصيات شددت على أهمية الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة من خلال البرامج الالكترونية للاطلاع ومتابعة الأيتام والإشراف عليهم من قبل المتبرعين والجمعيات والمؤسسات الخيرية.
وأعلن أن المشاركين في المؤتمر أطلقوا تعهدات لمشروع قادم يتضمن كفالة ألف يتيم في قطاع غزة مشيرا إلى أن الحملة الأولى لهذه البادرة تضمنت كفالة ما يتجاوز ال 450 يتيما.
وأعرب العجمي عن شكره لوزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح على رعايته للمؤتمر السنوي لاتحاد الجمعيات الخيرية مثمنا جهود المشاركين لما أبدوه من تعاون ودعم لرعاية الأيتام.
يذكر أن مؤتمر (رعاية الأيتام استدامة واستقامة.. نحو بناء حياة كريمة لأيتامنا) انطلق أمس الثلاثاء بتنظيم من اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية وبمشاركة جمعيات ومؤسسات تعنى برعاية الأيتام داخل وخارج البلاد وبالتعاون مع وزارة (الشؤون) ومكتبة البابطين المركزية للشعر العربي. (النهاية)

س ل م / ن و ف




MENAFN08112023000071011013ID1107396428

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث