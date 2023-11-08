الطائرة الاغاثية الكويتية ال16 تصل العريش محملة ب 10 أطنان من المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 11 (كونا) -- حطت الطائرة ال 16 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي في مطار العريش الدولي بمصر اليوم الأربعاء محملة ب 10 اطنان من المساعدات الطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال مدير إدارة المتطوعين بجمعية الهلال الأحمر الكويتي أحمد الفقعان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن لطائرة ال16 من الجسر الجوي الكويتي تحمل مساعدات طبية لقطاع غزة تقدر حمولتها بنحو 10 أطنان مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي.
وأضاف أن هذه المساعدات الانسانية تأتي بتعليمات من القيادة السياسية بإرسال مساعدات عاجلة إغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة موضحا أن الحمولة تشتمل على مستلزمات طبية يحتاجها أبناء القطاع.
وأوضح أن هذه المساعدات ستصل إلى أهالي قطاع غزة من خلال التنسيق مع جمعية الهلال الاحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.
من جهته قال مسؤول المعونات المقدمة من الدول في مطار العريش الدولي أحمد البحيري ل(كونا) إن الشحنة التي وصلت على الطائرة الكويتية ال16 يتم تفريغها في المخازن الخاصة بالهلال الأحمر المصري.
وأضاف أنه يتم التنسيق مع الأشقاء في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتسلم الشحنة من خلال معبر رفح لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة خاصة الهيئات والمستشفيات الأكثر احتياجا.
ويبلغ حجم المساعدات الانسانية الاغاثية الكويتية التي وصلت الى مطار العريش منذ بدء الازمة الانسانية في قطاع غزة حتى اليوم 399 طنا شملت مساعدات غذائية متنوعة ومعدات ومستلزمات طبية وعدد 16 سيارة اسعاف ومعدات حفر وملابس متنوعة.
وتأتي المساعدات الانسانية الكويتية إلى غزة انطلاقا من موقف الكويت التاريخي والثابت بدعم ونصرة القضية الفلسطينية وتنفيذا للأمر السامي من القيادة السامية بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية.
ويشرف على الجسر الجوي وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والهيئات الخيرية الكويتية الاخرى. (النهاية) م م
MENAFN08112023000071011013ID1107396427
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.