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الطائرة الاغاثية الكويتية ال16 تصل العريش محملة ب 10 أطنان من المساعدات إلى غزة

11/8/2023 2:42:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 11 (كونا) -- حطت الطائرة ال 16 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي في مطار العريش الدولي بمصر اليوم الأربعاء محملة ب 10 اطنان من المساعدات الطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال مدير إدارة المتطوعين بجمعية الهلال الأحمر الكويتي أحمد الفقعان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن لطائرة ال16 من الجسر الجوي الكويتي تحمل مساعدات طبية لقطاع غزة تقدر حمولتها بنحو 10 أطنان مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي.
وأضاف أن هذه المساعدات الانسانية تأتي بتعليمات من القيادة السياسية بإرسال مساعدات عاجلة إغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة موضحا أن الحمولة تشتمل على مستلزمات طبية يحتاجها أبناء القطاع.
وأوضح أن هذه المساعدات ستصل إلى أهالي قطاع غزة من خلال التنسيق مع جمعية الهلال الاحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.
من جهته قال مسؤول المعونات المقدمة من الدول في مطار العريش الدولي أحمد البحيري ل(كونا) إن الشحنة التي وصلت على الطائرة الكويتية ال16 يتم تفريغها في المخازن الخاصة بالهلال الأحمر المصري.
وأضاف أنه يتم التنسيق مع الأشقاء في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتسلم الشحنة من خلال معبر رفح لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة خاصة الهيئات والمستشفيات الأكثر احتياجا.
ويبلغ حجم المساعدات الانسانية الاغاثية الكويتية التي وصلت الى مطار العريش منذ بدء الازمة الانسانية في قطاع غزة حتى اليوم 399 طنا شملت مساعدات غذائية متنوعة ومعدات ومستلزمات طبية وعدد 16 سيارة اسعاف ومعدات حفر وملابس متنوعة.
وتأتي المساعدات الانسانية الكويتية إلى غزة انطلاقا من موقف الكويت التاريخي والثابت بدعم ونصرة القضية الفلسطينية وتنفيذا للأمر السامي من القيادة السامية بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية.
ويشرف على الجسر الجوي وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والهيئات الخيرية الكويتية الاخرى. (النهاية) م م

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