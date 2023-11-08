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وصول خمس سيارات إسعاف إلى قطاع غزة مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي

11/8/2023 2:42:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 8 - 11 (كونا) --أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الأربعاء عن وصول خمس سيارات إسعاف إلى قطاع غزة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
وقال رئيس لجنة استلام المساعدات في غزة الدكتور محمود حماد ل (كونا) إن دولة الكويت أول دولة تقوم بإدخال سيارات إسعاف الي قطاع غزة منذ بدء عدوان الأحتلال الإسرائيلي.
وتوجه حماد بالشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية الهلال الاحمر الكويتي والجمعيات الكويتية الخيرية مؤكدا أن دولة الكويت هي أول من استجاب لنداء استغاثة وزارة الصحة الفلسطينية.
وأشار إلى ان الوزارة في أمس الحاجة إلى هذا النوع من المساعدات التي تعزز صمود القطاع الطبي من خلال إسعاف الجرحى والمصابين ونقل الجرحى إذ أن العدو الاسرائيلي قصف نحو 45 سيارة إسعاف.
بدوره أعلن رئيس الفرق التطوعية الفلسطينية أحمد أبودية التابع لجمعية الهلال الاحمر الكويتي وصول الدفعة الخامسة والسادسة من الجسر الجوي من المساعدات المقدمة من دولة الكويت التي تضم أطنانا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي سيتم فرزها وتوزيعها على المستشفيات خلال الساعات المقبلة.
وأكد أبودية أن مساعدات جمعية الهلال الاحمر الكويتي والجمعيات الخيرية الكويتية تأتي لدعم سكان قطاع غزة المنكوبين إثر استمرار العدوانِ الاسرائيلي وتأتي كجزء من مساعدات الجسر الجوي الممتد منذ أكثر من اسبوعين والتي تضم أطنانا من الأدوية والمساعدات العينية و سيارات الاسعاف.
واليوم حطت الطائرة ال 16 من الجسر الجوي الكويتي الاغاثي في مطار العريش المصري محملة ب 10 اطنان من المساعدات الطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضمن الجسر الجوي الكويتي المتواصل لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة بتوجيهات من القيادة السامية ودعم الشعب الكويتي. (النهاية)

وا ب / ه س ص



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