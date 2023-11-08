الأمين العام لمجلس التعاون: التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات المجلس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 8 - 11 (كونا) -- قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء إن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات المجلس.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال الاجتماع الـ(40) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط برئاسة وزير الداخلية في سلطنة عمان حمود البوسعيدي.
وأعرب البديوي عن الشكر والتقدير إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى حكومة سلطنة عمان على ما يلقاه العمل الخليجي المشترك من الرعاية والدعم والجهود الحثيثة لتعزيز وتحقيق الأهداف السامية لتطلعات مواطني دول المجلس.
وذكر أن دول مجلس التعاون أمست بفضل من الله وبقيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم دول يضرب فيها المثل من حيث ما وصلت إليه من تقدم وازدهار على كافة الأصعدة وما وصلت إليه من مكانة إقليمية وعالمية في مجال التنمية وبالأخص تنمية المواطن الخليجي.
وأضاف أن تحقيق هذه الإنجازات من قبل دول مجلس التعاون واستمرارها بتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات يتطلب تحقيق أمن وطني رفيع المستوى وضمان مراقبة وردع كل ما من شأنه أن يعرقل هذه المسيرة الخيرة والمباركة التي حققتها الدول الخليجية في وقت قياسي يشهد له القاصي والداني.
وأشار الى ما تشهده دول المجلس من تزايد خطر آفة المخدرات الأمر الذي أصبح يؤرق المجتمع المستويات تحتم على الجميع العمل جنباً إلى جنب للتصدي لانتشارها بين شباب دول المجلس وفق استراتيجية عمل موحدة تعالج جميع المحاور (الوقاية- المكافحة- العلاج).
وأشاد بالحملات الوطنية المتعددة التي تضطلع بها دول مجلس التعاون والجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مكافحة المخدرات لحماية أوطانهم من خطر هذه الآفة التي تستهدف شبابنا ومجتمعاتنا. (النهاية)
ن ف ع / ه س ص
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