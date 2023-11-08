Thursday, 09 November 2023 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمين العام لمجلس التعاون: التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات المجلس

11/8/2023 2:42:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 8 - 11 (كونا) -- قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء إن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات المجلس.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال الاجتماع الـ(40) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط برئاسة وزير الداخلية في سلطنة عمان حمود البوسعيدي.
وأعرب البديوي عن الشكر والتقدير إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى حكومة سلطنة عمان على ما يلقاه العمل الخليجي المشترك من الرعاية والدعم والجهود الحثيثة لتعزيز وتحقيق الأهداف السامية لتطلعات مواطني دول المجلس.
وذكر أن دول مجلس التعاون أمست بفضل من الله وبقيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم دول يضرب فيها المثل من حيث ما وصلت إليه من تقدم وازدهار على كافة الأصعدة وما وصلت إليه من مكانة إقليمية وعالمية في مجال التنمية وبالأخص تنمية المواطن الخليجي.
وأضاف أن تحقيق هذه الإنجازات من قبل دول مجلس التعاون واستمرارها بتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات يتطلب تحقيق أمن وطني رفيع المستوى وضمان مراقبة وردع كل ما من شأنه أن يعرقل هذه المسيرة الخيرة والمباركة التي حققتها الدول الخليجية في وقت قياسي يشهد له القاصي والداني.
وأشار الى ما تشهده دول المجلس من تزايد خطر آفة المخدرات الأمر الذي أصبح يؤرق المجتمع المستويات تحتم على الجميع العمل جنباً إلى جنب للتصدي لانتشارها بين شباب دول المجلس وفق استراتيجية عمل موحدة تعالج جميع المحاور (الوقاية- المكافحة- العلاج).
وأشاد بالحملات الوطنية المتعددة التي تضطلع بها دول مجلس التعاون والجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مكافحة المخدرات لحماية أوطانهم من خطر هذه الآفة التي تستهدف شبابنا ومجتمعاتنا. (النهاية)

ن ف ع / ه س ص



MENAFN08112023000071011013ID1107396425

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث