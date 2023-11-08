نائبة رئيس الوزراء البلجيكي تدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 8 - 11 (كونا) -- دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر اليوم الأربعاء إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي بسب الجرائم التي يرتكبها في غزة.
ونقلت صحيفة نيوسبلاد البلجيكية عن دي سوتر القول "لا يمكننا أن نغض الطرف بينما يقتل أطفال كل يوم في غزة".
وتابعت "حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل فوبل القنابل لا إنسانية. ومن الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالبة الدولية بوقف إطلاق النار".
ودعت دي سوتر التي تنتمي إلى حزب الخضر إلى تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية على الفور.
كما دعت إلى حظر استيراد المنتجات إلى بلجيكا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت أيضا إلى وتخصيص أموال إضافية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وأضافت "يجب أن يكون هناك تحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين. هذا عنف حرب لا يمكن التسامح معه أبدا".
(النهاية)
ن ك / ه س ص
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