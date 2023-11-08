Thursday, 09 November 2023 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائبة رئيس الوزراء البلجيكي تدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي

11/8/2023 2:42:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 8 - 11 (كونا) -- دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر اليوم الأربعاء إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي بسب الجرائم التي يرتكبها في غزة.
ونقلت صحيفة نيوسبلاد البلجيكية عن دي سوتر القول "لا يمكننا أن نغض الطرف بينما يقتل أطفال كل يوم في غزة".
وتابعت "حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل فوبل القنابل لا إنسانية. ومن الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالبة الدولية بوقف إطلاق النار".
ودعت دي سوتر التي تنتمي إلى حزب الخضر إلى تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية على الفور.
كما دعت إلى حظر استيراد المنتجات إلى بلجيكا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت أيضا إلى وتخصيص أموال إضافية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وأضافت "يجب أن يكون هناك تحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين. هذا عنف حرب لا يمكن التسامح معه أبدا".
(النهاية)

ن ك / ه س ص



MENAFN08112023000071011013ID1107396424

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث