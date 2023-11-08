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منظمة العفو الدولية تدعو لوقف إطلاق النار في غزة على الفور

11/8/2023 2:42:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 8 - 11 (كونا) -- دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وذلك عشية مؤتمر دولي في باريس لبحث الوضع الإنساني وتنسيق المساعدات لسكان القطاع.
وقالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد "إننا ندعو الدول إلى الدفع من أجل وقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف لأن هذا شرط مسبق حيوي لضمان حصول سكان غزة على أي نوع من المساعدات الإنسانية المستدامة والفعالة والمؤثرة".
وأضافت "لكي يكون وقف إطلاق النار فعالا يجب على الدول التأكد من أنه يغطي قطاع غزة بأكمله وأنه طويل بما يكفي للسماح بتخفيف المعاناة بشكل كبير.
وقالت يجب تقديم الرعاية المناسبة للجرحى وإصلاح المستشفيات والعيادات ويجب توفير الإغاثة وتوزيعها بشكل آمن ودون قيد أو شرط.
وأضافت أنه في الوقت الذي لا يزال فيه سكان غزة يعانون من عدوان مدمر في ظل حصار من الاحتلال مستمر منذ 16 عاما مما يحرمهم من المستلزمات اليومية التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة فلابد من الارتقاء إلى مستوى الالتزامات المشتركة.
وقالت "لابد من اللمسؤولية الفردية للتعاون في تقديم المساعدة الإنسانية في أوقات الطوارئ.. فلا يمكنهم الجلوس ومشاهدة هذه المعاناة بعد الآن".
وغدا تستضيف العاصمة الفرنسية باريس المؤتمرا الإنساني الدولي لدعم السكان المدنيين في قطاع غزة.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها إن قرار استضافة المؤتمر جاء بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بغية تناول "الوضع الإنساني الحرج الذي يواجهه السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين تضرروا كثيرا من جراء القصف وانقطاع للتيار الكهربائي ونقص الوقود والمياه والمواد الطبية".
وكشف البيان أن "المؤتمر سيحشد جهود الجهات الفاعلة الأساسية التي تضطلع بتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة والعازمة على العمل على نحو فعلي من أجل السكان المدنيين الفلسطينيين في المدينة".
وأوضح البيان أن الحضور سيشمل الدول والجهات المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في قطاع غزة. (النهاية) ن خ / ه س ص

MENAFN08112023000071011013ID1107396423

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