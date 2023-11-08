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(صباح الأحمد للموهبة) يكرم المعلمين مجتازي برنامج التطوير المهني من جامعة هارفارد

11/8/2023 2:42:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 11 (كونا) -- أقام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم الاربعاء حفل تكريم 100 معلم وتربوي اجتازوا دورات برنامج التطوير المهني الرائد للمعلمين في الكويت الذي ينظمه المركز بالتعاون مع منصة (أعناب) السعودية وكلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز بدر الحميضي في تصريح صحافي خلال حفل التكريم إن المعلمين المكرمين اجتازوا الدورة التي تعد أولى ثمار اتفاقية التعاون بين المركز والمنصة لتقديم برنامج رائد يشمل دورتين رئيسيتين هما دورة التفكير المرن ودورة مستويات المساعدة.
وأوضح أن الهدف تدريب 100 معلم مرشح من دولة الكويت على برامج جامعة هارفارد العالمية على منصة أعناب والمترجم والمعتمد باللغة العربية من كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد.
وأضاف الحميضي أن هذا التعاون يمثل محطة مهمة في رحلة تطوير التعليم في الكويت ويعزز التزام المركز ومنصة أعناب بتقديم تجارب تعليمية مبتكرة ومؤثرة للمعلمين مما سيكون له تأثيره الفعال والنوعي على الطلبة متلقي تلك المناهج علاوة على مساهمته في رفع مستوى التعليم وتطوير قدرات المعلمين بالتالي يعود بالنفع على المجتمع الكويتي عموما.
ولفت إلى أهمية الاتفاقية باعتبارها (أعناب) منصة تعليمية رقمية مرخصة تقدم دورات تدريبية ومؤهلات مهنية متخصصة للمعلمين والتربويين من المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد الأمريكية قسم التعليم المهني.
وأوضح الحميضي أن البرنامج يقدم دورات معتمدة من هارفارد باللغة العربية كما يخدم قسم التعليم المهني أكثر من 16 ألف مختص في التعليم حول العالم ويهدف لإعداد القادة في مجال التعليم وإتاحة فرص النجاح التطوير لجميع الطلاب مشيرا إلى أنه تم إعداد محتوى هذه الدورات ضمن مبادرة الشرق الأوسط للتعليم المهني التابعة لجامعة هارفارد العريقة.
من جانبه أكد مدير عام المركز ندا الديحاني أن التعاون مع (أعناب) فرصة مهمة لتعزيز التنمية المهنية للمعلمين في الكويت وتوفير فرص تعليمية متميزة تعكس أحدث المنهجيات والأساليب التعليمية الحديثة مما يؤدي الى اثراء روح الموهبة والإبداع من المعلمين إلى طلبتهم في مختلف المراحل التعليمية والتربوية.
وقال الديحاني إن هذه التجربة فرصة مهمة جدا لإعداد جيل من المعلمين الحاصلين على تلك الدورات المقدمة من المركز لتشكيل فريق مركز صباح الأحمد الإثرائي على مستوى المحافظات الست.
وأضاف أن هذا التعاون من شأنه المساهمة كثيرا "في تحقيق هدفنا المشترك بتعزيز ثقافة الإبداع والتكنولوجيا الحديثة في المجتمع الكويتي علاوة على أنه يشكل قيمة مضافة للمساهمة بتطوير المنظومة التعليمية في الكويت".
من جانبها ذكرت الرئيس التنفيذي لمنصة (أعناب) الدكتورة منيرة جمجوم أن التعاون الاستراتيجي الناجح بين المنصة والمركز كان البادرة الأولى لنا بدولة الكويت التي تكللت بالنجاح باجتياز نسبة عالية من المعلمين الكويتيين الذين أبدوا تفاعلا ومثابرة عالية بإتمام دورتي كلية الدراسات العليا للتعليم بجامعة هارفارد.
وعبرت الدكتورة جمجوم عن مدى سعادتها بهذا التعاون وتطلعها لاستمراره لإحداث أثر إيجابي ملحوظ والمساهمة في إثراء المنظومة التعليمية بالكويت.
يذكر أنه تم فتح باب التسجيل للمعلمين في برنامج التطوير المهني في الفترة من 24 يوليو الى 26 أغسطس 2023 انطلاقا من حرص المركز على توفير فرص تعليمية متميزة للمعلمين والارتقاء بالتعليم في البلاد.
وتقدم أكثر من 450 معلما ومعلمة من الكويتيين للمشاركة في البرنامج وتم اختيار 100 معلم ومعلمة منهم بناء على معايير تتعلق بالتخصصات وتراوحت أعمار المشاركين بين 22 و40 عاما مما يعكس تنوع الفئات العمرية والخبرات المميزة للمعلمين المشاركين في البرنامج.(النهاية) ع ي س / ط أ ب

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