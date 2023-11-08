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إصابة 19 فلسطينيا برصاص الاحتلال في مدينة بيت لحم

11/8/2023 2:42:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 8 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 19 فلسطينيا مساء اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي الحي في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن إجالي الاصابات التي تعاملت معها الطواقم الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي 19 إصابة بينها ثلاث في حالة خطرة وإصابة واحدة في حالة حرجة.
من جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تعاملت مع 48 إصابة بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع في بيت لحم مشيرة في بيان صحفي الى انها أخلت 30 طفلا من داخل مدرسة أيتام في محيط منطقة المواجهات.
كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد حاصرت ظهر اليوم منزلا في المدينة يعود للأسير المحرر حمدي الكامل واحتجزت عائلته وطالبته بتسليم نفسه حيث لم يكن في المنزل ووقعت مواجهات وصفت بالعنيفة بين جيش الاحتلال والشبان.
وأفادت تقارير محلية بأن قوات الاحتلال قد انسحبت من محيط المنزل ومن بيت لحم وفشلت في اعتقال الكامل. (النهاية)

ن ق / ه س ص



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