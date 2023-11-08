إصابة 19 فلسطينيا برصاص الاحتلال في مدينة بيت لحم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 8 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 19 فلسطينيا مساء اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي الحي في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن إجالي الاصابات التي تعاملت معها الطواقم الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي 19 إصابة بينها ثلاث في حالة خطرة وإصابة واحدة في حالة حرجة.
من جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تعاملت مع 48 إصابة بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع في بيت لحم مشيرة في بيان صحفي الى انها أخلت 30 طفلا من داخل مدرسة أيتام في محيط منطقة المواجهات.
كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد حاصرت ظهر اليوم منزلا في المدينة يعود للأسير المحرر حمدي الكامل واحتجزت عائلته وطالبته بتسليم نفسه حيث لم يكن في المنزل ووقعت مواجهات وصفت بالعنيفة بين جيش الاحتلال والشبان.
وأفادت تقارير محلية بأن قوات الاحتلال قد انسحبت من محيط المنزل ومن بيت لحم وفشلت في اعتقال الكامل. (النهاية)
ن ق / ه س ص
MENAFN08112023000071011013ID1107396421
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.