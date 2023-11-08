العاهل الأردني والأمين العام للأمم المتحدة: لابد من ضغط دولي لإيصال المساعدات إلى غزة دون انقطاع

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 8 - 11 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي من أجل ضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود الى قطاع غزة دون انقطاع.
وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان له أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين العاهل الأردني والأمين العام للأمم المتحدة بحثا خلاله ضرورة وقف إطلاق النار في غزة على الفور وفرض هدنة إنسانية.
وخلال الاتصال شدد الملك عبدالله على أهمية دور الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في تقديم الخدمات الإغاثية في غزة داعيا إلى مواصلة دعم المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في القطاع وتسهيل عملها.
وأكد على أن الحل السياسي على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح. (النهاية)
ع م ن / ه س ص
MENAFN08112023000071011013ID1107396420
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