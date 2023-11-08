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العاهل الأردني والأمين العام للأمم المتحدة: لابد من ضغط دولي لإيصال المساعدات إلى غزة دون انقطاع

11/8/2023 2:42:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 8 - 11 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي من أجل ضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود الى قطاع غزة دون انقطاع.
وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان له أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين العاهل الأردني والأمين العام للأمم المتحدة بحثا خلاله ضرورة وقف إطلاق النار في غزة على الفور وفرض هدنة إنسانية.
وخلال الاتصال شدد الملك عبدالله على أهمية دور الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في تقديم الخدمات الإغاثية في غزة داعيا إلى مواصلة دعم المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في القطاع وتسهيل عملها.
وأكد على أن الحل السياسي على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح. (النهاية)

ع م ن / ه س ص



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