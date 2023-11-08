شكري و غوتيريش يبحثان الأوضاع في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 8 تشرين الثاني (بترا)- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأوضاع في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، إن شكري وغوتيريش بحثا الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والجهود الدبلوماسية الساعية للتوصل لوقف إطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وبما يتيح الفرصة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن وبصورة مستدامة دون أي عوائق.
وثمن شكري المواقف المتوازنة التي يتبناها غوتيريش على مسار احتواء تداعيات الأزمة ووضع حد لها.
من جانبه، أكد السكرتير العام للأمم المتحدة ضرورة إنهاء الوضع المأساوي في غزة وإقرار وقف إطلاق النار، مثمنا الدور المهم الذي تضطلع به مصر للحد من هذه الأزمة وتقديم وإيصال المساعدات لسكان القطاع، فضلا عن دورها المحوري في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ هـ ح
08/11/2023 21:47:22
MENAFN08112023000117011021ID1107396417
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