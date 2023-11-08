الهلال الأحمر القطري يطلق مبادرة لتعزيز الاستجابة الطبية للمرضى والجرحى في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 8 تشرين الثاني (بترا)- أطلق الهلال الأحمر القطري مبادرة جديدة لمناصرة الشعب الفلسطيني، تحت شعار "شريان الكرامة والحياة لغزة"، وذلك من خلال فتح باب التطوع أمام الكوادر الطبية من داخل قطر وخارجها، بهدف الاستعداد للاستجابة الطبية العاجلة وتقديم الرعاية الصحية الطارئة للمرضى والجرحى في قطاع غزة.

ودعا مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري، الدكتور محمد صلاح إبراهيم، وفقا لبيان أورده موقع الهلال الأحمر القطري اليوم الأربعاء، الكوادر الطبية من داخل قطر ومن مختلف أنحاء العالم، إلى الانضمام للفرق الطبية التي ستساهم في تقديم الدعم للقطاع الطبي في غزة في مختلف التخصصات الطبية الحيوية، مثل جراحة العظام، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة التجميل، وجراحة الأطفال، وجراحة الصدر، والتمريض، وذلك انطلاقا من رسالة التضامن الإنساني والواجب الطبي.

وأشار إبراهيم إلى أن هدف هذه الفرق الطبية المتطوعة هو فحص وعلاج آلاف الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا أساسيا ضمن التخصصات المذكورة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية معقدة تتطلب خبرات ومعدات طبية متقدمة، وتدريب الكوادر الطبية المحلية في المستشفيات الفلسطينية أثناء تقديم الخدمات الطبية المتقدمة والعاجلة.

وكشف مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري النقاب عن نجاح المبادرة خلال 48 ساعة فقط من إطلاقها في استقطاب أكثر من 700 متطوع من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات المطلوبة من داخل قطر وخارجها، مناشدا جميع الكوادر الطبية الانضمام إلى هذا الجهد الإنساني النبيل، والمساهمة في تقديم الرعاية الطبية للمحتاجين في قطاع غزة.

--(بترا)

أز/ه ح

08/11/2023 21:08:00