فريق عمان يتأهل لملاقاة حرثا في نهائي كأس الأردن لكرة اليد للسيدات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا) - تأهل فريق عمان إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة اليد للسيدات، وذلك بعد فوزه، اليوم الأربعاء، على فريق الفجر بنتيجة 46-12 في مباراة نصف النهائي التي جرت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

ويلتقي فريق عمان مع فريق حرثا في المباراة النهائية التي تجري يوم 18 الحالي لتحديد هوية الفريق الفائز بلقب البطولة.

وكان فريق حرثا تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز الذي حققه على فريق نادي البتراء بنتيجة 37-12.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

08/11/2023 20:32:57