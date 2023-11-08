فريق عمان يتأهل لملاقاة حرثا في نهائي كأس الأردن لكرة اليد للسيدات

فريق عمان يتأهل لملاقاة حرثا في نهائي كأس الأردن لكرة اليد للسيدات
التاريخ
11/8/2023 2:42:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا) - تأهل فريق عمان إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة اليد للسيدات، وذلك بعد فوزه، اليوم الأربعاء، على فريق الفجر بنتيجة 46-12 في مباراة نصف النهائي التي جرت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
ويلتقي فريق عمان مع فريق حرثا في المباراة النهائية التي تجري يوم 18 الحالي لتحديد هوية الفريق الفائز بلقب البطولة.
وكان فريق حرثا تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز الذي حققه على فريق نادي البتراء بنتيجة 37-12.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
08/11/2023 20:32:57
MENAFN08112023000117011021ID1107396413
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