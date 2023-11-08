Thursday, 09 November 2023 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فريق عمان يتأهل لملاقاة حرثا في نهائي كأس الأردن لكرة اليد للسيدات

11/8/2023 2:42:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا) - تأهل فريق عمان إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة اليد للسيدات، وذلك بعد فوزه، اليوم الأربعاء، على فريق الفجر بنتيجة 46-12 في مباراة نصف النهائي التي جرت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
ويلتقي فريق عمان مع فريق حرثا في المباراة النهائية التي تجري يوم 18 الحالي لتحديد هوية الفريق الفائز بلقب البطولة.
وكان فريق حرثا تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز الذي حققه على فريق نادي البتراء بنتيجة 37-12.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
08/11/2023 20:32:57

MENAFN08112023000117011021ID1107396413

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث