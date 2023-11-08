الجامعة العربية: تسليح المستعمرين ينذر باندلاع المزيد من العنف

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 8 تشرين الثاني (بترا)- أكدت الجامعة العربية إن تسليح المستعمرين ينذر باندلاع المزيد من العنف، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في القتل والقمع وتشديد الحصار على الفلسطينيين.

ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ما يحدث في الضفة الغربية بـالحرب الحقيقية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين هناك، مشيرا إلى أنها تسببت في مقتل نحو 163 فلسطينيا حتى الآن، إضافة لنحو ألفي معتقل.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الأمين العام،جمال رشدي، اليوم الأربعاء، الى تصريح ابو الغيط بان السلطات الإسرائيلية تستهدف المدنيين في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة وأن عنف المستعمرين هناك وصل إلى مستويات غير مسبوقة وان ما يتعرض له الفلسطينيون من وقائع ممتزجة بعنصرية مقيتة وكراهية متأصلة، يجب إدانتها وفضحها لأنها تمثل إهانة لكل من يؤمن بالقيم المشتركة والمساواة بين البشر".

--(بترا)

ن أ/أز/ ع ط

08/11/2023 19:55:28