بحث تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع العمالة المكثفة في بلدية الباسلية بالمفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 8 تشرين الثاني ( بترا ) -بحث رئيس بلدية الباسلية طالب منصور الحماد ومندوب منظمة العمل الدولية تنفيذ مشروع العمالة المكثفة في مرحلته السادسة والممول من قبل الحكومة الألمانية.

وقال الحماد أن مشروع العمالة المكثفة يهدف إلى زيادة الدخل قصير الأجل وتحسين البيئة المعيشية من خلال توفير العمل اللائق مدفوع الأجر .

ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى تزويد الشباب الأردنيين واللاجئين السوريين بالمهارات المناسبة والتي تسهم في ايجاد فرص عمل مناسبة لهم لتخفيف حدة البطالة إضافة إلى خلق بيئة خضراء نظيفة وذلك بتحسين البنية التحتية وتوفير بنية صديقة للبيئة .

وأضاف أنه تم عمل زيارة ميدانية للمناطق المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع وتقديم دراسة مقترحة لهذه الغاية.

--(بترا)





ه ق/أز/ ع ط

08/11/2023 19:50:32