Thursday, 09 November 2023 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بحث تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع العمالة المكثفة في بلدية الباسلية بالمفرق

11/8/2023 2:42:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 8 تشرين الثاني ( بترا ) -بحث رئيس بلدية الباسلية طالب منصور الحماد ومندوب منظمة العمل الدولية تنفيذ مشروع العمالة المكثفة في مرحلته السادسة والممول من قبل الحكومة الألمانية.

وقال الحماد أن مشروع العمالة المكثفة يهدف إلى زيادة الدخل قصير الأجل وتحسين البيئة المعيشية من خلال توفير العمل اللائق مدفوع الأجر .

ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى تزويد الشباب الأردنيين واللاجئين السوريين بالمهارات المناسبة والتي تسهم في ايجاد فرص عمل مناسبة لهم لتخفيف حدة البطالة إضافة إلى خلق بيئة خضراء نظيفة وذلك بتحسين البنية التحتية وتوفير بنية صديقة للبيئة .

وأضاف أنه تم عمل زيارة ميدانية للمناطق المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع وتقديم دراسة مقترحة لهذه الغاية.

--(بترا)


ه ق/أز/ ع ط

08/11/2023 19:50:32

MENAFN08112023000117011021ID1107396410

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث