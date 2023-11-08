بحث تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع العمالة المكثفة في بلدية الباسلية بالمفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 8 تشرين الثاني ( بترا ) -بحث رئيس بلدية الباسلية طالب منصور الحماد ومندوب منظمة العمل الدولية تنفيذ مشروع العمالة المكثفة في مرحلته السادسة والممول من قبل الحكومة الألمانية.
وقال الحماد أن مشروع العمالة المكثفة يهدف إلى زيادة الدخل قصير الأجل وتحسين البيئة المعيشية من خلال توفير العمل اللائق مدفوع الأجر .
ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى تزويد الشباب الأردنيين واللاجئين السوريين بالمهارات المناسبة والتي تسهم في ايجاد فرص عمل مناسبة لهم لتخفيف حدة البطالة إضافة إلى خلق بيئة خضراء نظيفة وذلك بتحسين البنية التحتية وتوفير بنية صديقة للبيئة .
وأضاف أنه تم عمل زيارة ميدانية للمناطق المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع وتقديم دراسة مقترحة لهذه الغاية.
--(بترا)
ه ق/أز/ ع ط
08/11/2023 19:50:32
MENAFN08112023000117011021ID1107396410
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