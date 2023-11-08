يوم توعوي عن سرطان الثدي في البلقاء التطبيقية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 8 تشرين الثاني (بترا)- نظمت جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم العلمي التوعوي عن سرطان الثدي ضمن شهر التوعية العالمي.

واكد نائب رئيس الجامعة الدكتور زكريا القضاة حرص الجامعة على التواصل مع المجتمع المحلي لتثقيفه بأهم القضايا التي تهم المواطن، ونشر التوعية للحد من نسبة المخاطر التي تنجم عن بعض الأمراض المنتشرة في العالم.

بدوره بين مدير صحة البلقاء صائب أبو عبود أهمية دور البرنامج الاردني لسرطان الثدي في رفع الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث يوفر البرنامج فحوصات الكشف المبكر في جميع مناطق المملكة لافتا لأهمية ودور المجتمع المحلي في دعم اقامة والمشاركة مثل هذه الأنشطة.

من جهتها قدمت مديرة التواصل والتنسيق المجتمعي في البرنامج الاردني لسرطان الثدي الدكتورة بانا الدباس شكرها للجامعة التي تدعم البرنامج عبر أنشطتها المختلفة مضيفة أننا هذا العام أطلقنا شعار "خطوة نحو الحياة " وهو خطوة نحو الأفضل ونحو الأمل ونحو تغيير مسار حياة كاملة.

وتحدثت ضابط ارتباط من البرنامج الاردني لسرطان الثدي الدكتورة فدوى ثابت عن مرض سرطان الثدي والأعراض والعوامل والخطورة المتعلقة بالمرض.

وعرضت الناجية نانسي النجداوي ، تجربتها في التحدي والأمل والصبر للانتصار على المرض.

--(بترا)

أع/أز/ ع ط

08/11/2023 19:27:18