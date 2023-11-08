إيطاليا ترسل سفينة مجهزة بمستشفى لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا) -أعلن وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو أن سفينة مجهزة بمستشفى ستغادر اليوم الأربعاء إلى المياه قبالة قطاع غزة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أكي الإيطالية "نريد إرسالها بالقرب من مناطق الحرب؛ لنعطي إشارات ملموسة عن القرب من الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن السفينة اللوجستية (فولكانو) تحمل 30 من المدربين في القوات البحرية على حالات الطوارئ الصحية، وسيضاف إليهم نفس العدد من القوات المسلحة الأخرى، فضلا عن المستشفى الموجود على متنها، صالات العمليات وأجهزة التشخيص والأدوية.

كما أعلن الوزير أن "هيئة الأركان العامة للدفاع تعمل على تنسيق إرسال مستشفى ميداني على الأرض، وضعه مباشرة في غزة، بالقرب من مكان الحاجة الحقيقية".

وقال "هذا جزء من سلسلة مبادرات مشتركة مع دول في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والعالم العربي".

وأردف كروزيتّو "أتوقع ردودًا كثيرة من دول الأخرى لدعم سفينتنا والمستشفى الميداني، أود أن تنطلق منافسة بين جميع البلدان لتقديم المساعدة".

--(بترا)

رصد/ي ف/أز/ ع ط

08/11/2023 19:24:37