أشغال المفرق تباشر تنفيذ مشاريع مدرجة على موازنة مجلس المحافظة

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 8 تشرين الثاني (بترا) -باشرت مديرية أشغال محافظة المفرق العمل على استكمال تنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي والبالغة قيمتها 1.3 مليون دينار.

وقالت مديرة أشغال محافظة المفرق المهندسة رحاب العتوم إن المديرية وفي أعقاب استكمال طرح كافة مشاريعها نهاية الشهر الماضي والانتهاء من إجراءات الإحالة والتنفيذ مع المقاولين الذين أحيلت العطاءات على شركاتهم باشرت بتنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع .

وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء، أن المشاريع التي جرى البدء بتنفيذها شملت مشاريع صيانة للطرق وتنفيذ خلطات أسفلتية، ومعالجة حفر اهتراءات طرق وإنشاء حواجز معدنية وتأهيل مداخل بلدات في ألوية قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية والشرقية إلى جانب عطاءات فتح طرق زراعية.

إلى ذلك أوضحت العتوم أنه جرى العمل على وضع مطبات داخل نفق حوشا نظرا لتكرار حوادث السير جراء السرعة الزائدة، وعدم إعطاء الأولوية إضافة لقيام بعض السائقين السالكين لطريق اربد المفرق بالدخول إلى النفق لتلافي المرور على المطبات النموذجية على الطريق أعلى نفق حوشا.

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

08/11/2023 19:20:35

