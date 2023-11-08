ورشة عن رقمنة التراث الثقافي في جامعة العلوم والتكنولوجيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 8 تشرين الثاني (بترا)- استضافت كلية العمارة والتصميم في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، الورشة الثانية لمبادرة مركز الابتكار ورقمنة التراث الثقافي، المدعومة من هيئة التبادل الأكاديمي الألمانية من خلال برنامج "تعزيز".
وهدفت الورشة إلى تطوير سيناريو تطبيق تفاعلي لنموذج رقمي مستهدف من الزوار للتركيز على تأثير مدينة البترا الأثري العالمي، بالإضافة للمواقع التراثية الأخرى في الأردن.
وقالت عميد الكلية الدكتورة آن غرايبة، إن الورشة يشارك بها خبراء من الأردن وألمانيا والعراق ولبنان، وستتيح الفرصة للمشاركين للعمل على مشاريع عملية لتطوير نماذج أولية رقمية لتطبيقات التراث الثقافي الرقمي، ستغطي مواقع التراث الثقافي المختلفة في الأردن والمنطقة.
وأضافت إلى أن الورشة ستعمل على تعزيز التواصل الثقافي بين الطلبة الأردنيين والألمان ومناقشة مشاريع مستقبلية لتمكين طلبة الجامعة من الاطلاع على خبرات متنوعة.
--(بترا)
ب و/ ن ح/رق
08/11/2023 18:36:15
MENAFN08112023000117011021ID1107396404
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