ورشة عن رقمنة التراث الثقافي في جامعة العلوم والتكنولوجيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 8 تشرين الثاني (بترا)- استضافت كلية العمارة والتصميم في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، الورشة الثانية لمبادرة مركز الابتكار ورقمنة التراث الثقافي، المدعومة من هيئة التبادل الأكاديمي الألمانية من خلال برنامج "تعزيز".

وهدفت الورشة إلى تطوير سيناريو تطبيق تفاعلي لنموذج رقمي مستهدف من الزوار للتركيز على تأثير مدينة البترا الأثري العالمي، بالإضافة للمواقع التراثية الأخرى في الأردن.

وقالت عميد الكلية الدكتورة آن غرايبة، إن الورشة يشارك بها خبراء من الأردن وألمانيا والعراق ولبنان، وستتيح الفرصة للمشاركين للعمل على مشاريع عملية لتطوير نماذج أولية رقمية لتطبيقات التراث الثقافي الرقمي، ستغطي مواقع التراث الثقافي المختلفة في الأردن والمنطقة.

وأضافت إلى أن الورشة ستعمل على تعزيز التواصل الثقافي بين الطلبة الأردنيين والألمان ومناقشة مشاريع مستقبلية لتمكين طلبة الجامعة من الاطلاع على خبرات متنوعة.

--(بترا)

ب و/ ن ح/رق

08/11/2023 18:36:15

