فعالية شبابية في الكرك بعنوان يستمر العطاء

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 8 تشرين الثاني (بترا)- نظمت مديرية شباب الكرك، اليوم الأربعاء، نشاطا بعنوان "يستمر العطاء" في مركز شابات فقوع.

وقال متصرف لواء فقوع الدكتور صخر الهقيش، خلال رعايته الفعالية، أهمية العمل التطوعي داخل المجتمعات وخاصة لدى الشباب بما يمثله من قيم إيجابية وفرصة لتبادل الأفكار والآراء بين الشباب ولإيجاد قصص نجاح شبابية قدوة داخل المجتمعات، بهدف تمكينهم ورفع قدراتهم المعرفية والمهارية.

ولفت إلى أن المراكز الشابية محطات تدريبية لها دور كبير بتشكيل قيم وأفكار الشباب والشابات القائمة على الولاء والانتماء المبني على المعرفة.

من جهته، قال مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، إن وزارة الشباب تترجم رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في إيجاد جيل من الشباب المسلح بالمعرفة والعلم والانتماء، ليكون شريكا فاعلا في بناء الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية بعيدا عن التطرف والغلو وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال بحياتهم.

--(بترا)

ع ج/رق

08/11/2023 18:09:24

