فعالية شبابية في الكرك بعنوان يستمر العطاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 8 تشرين الثاني (بترا)- نظمت مديرية شباب الكرك، اليوم الأربعاء، نشاطا بعنوان "يستمر العطاء" في مركز شابات فقوع.
وقال متصرف لواء فقوع الدكتور صخر الهقيش، خلال رعايته الفعالية، أهمية العمل التطوعي داخل المجتمعات وخاصة لدى الشباب بما يمثله من قيم إيجابية وفرصة لتبادل الأفكار والآراء بين الشباب ولإيجاد قصص نجاح شبابية قدوة داخل المجتمعات، بهدف تمكينهم ورفع قدراتهم المعرفية والمهارية.
ولفت إلى أن المراكز الشابية محطات تدريبية لها دور كبير بتشكيل قيم وأفكار الشباب والشابات القائمة على الولاء والانتماء المبني على المعرفة.
من جهته، قال مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، إن وزارة الشباب تترجم رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في إيجاد جيل من الشباب المسلح بالمعرفة والعلم والانتماء، ليكون شريكا فاعلا في بناء الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية بعيدا عن التطرف والغلو وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال بحياتهم.
--(بترا)
ع ج/رق
08/11/2023 18:09:24
MENAFN08112023000117011021ID1107396402
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