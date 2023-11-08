فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشونة الجنوبية غدا

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشونة الجنوبية غدا
التاريخ
11/8/2023 2:42:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار 8 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الشونة الجنوبية، غدا الخميس، لغايات إجراء صيانة على خط الجهد المتوسط.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 9 صباحا ولغاية 3 عصراً، سيشمل مناطق: متصرفية الشونة الجنوبية، ومصنع الثلج والبنك العربي، وأجزاء من مناطق الجواسرة، والشونة الجنوبية والجوفة .
--(بترا)
أ غ/ف م/رق
08/11/2023 17:53:48
MENAFN08112023000117011021ID1107396401
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