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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشونة الجنوبية غدا

11/8/2023 2:42:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار 8 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الشونة الجنوبية، غدا الخميس، لغايات إجراء صيانة على خط الجهد المتوسط.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 9 صباحا ولغاية 3 عصراً، سيشمل مناطق: متصرفية الشونة الجنوبية، ومصنع الثلج والبنك العربي، وأجزاء من مناطق الجواسرة، والشونة الجنوبية والجوفة .
--(بترا)
أ غ/ف م/رق
08/11/2023 17:53:48

MENAFN08112023000117011021ID1107396401

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