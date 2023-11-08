المعايطة يرعى حفل تخريج دورة تأهيل المستجدين في الأمن العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الأربعاء، تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين في مدرسة تدريب قوات الدرك.

وبدأت مراسم التخريج بالسلام الملكي، ثم قام راعي الحفل بتفقد طابور الخريجين، الذي تقدم من أمام المنصة بنظام المسيرين البطيء والعادي.

وأظهر الخريجون عزماً كبيراً، مرددين قسم الوفاء والإخلاص للوطن والملك والدستور، وأداء واجباتهم بأمانة وإخلاص، دون تحيز أو تمييز.

ويأتي تخريج الدورة التي تلقى الخريجون خلالها، مساقات علمية وعملية، وتطبيقات ميدانية، ضمن خطة مديرية الأمن العام الهادفة إلى رفدها بالكوادر البشرية المؤهلة وفق نهج تدريبي يلبي الاحتياجات الأمنية والإنسانية التي تضطلع المديرية بتوفيرها خدمة للمجتمع.

وفي نهاية التخريج، الذي حضره عدد من كبار ضباط المديرية ، وذوو الخريجين، وزّع اللواء المعايطة الشهادات والجوائز التقديرية على مستحقيها.

--(بترا)

ل م/ف م/رق

08/11/2023 17:47:27