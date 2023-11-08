مذكرة تفاهم بين الإقراض الزراعي ومنظمة شركاء للأفضل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- وقعت مؤسسة الإقراض الزراعي، ومنظمة شركاء للأفضل، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتمكين المرشحين الزراعيين من الدعم المالي.

وحضر توقيع المذكرة، وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام المؤسسة المهندس محمد الدوجان، والرئيس التنفيذي للمنظمة وليد الطراونة، والمدير الإقليمي لشركة Advance Consulting ، المهندسة لمياء دباس.

وأشار الحنيفات إلى أهمية الشراكات مع كافة الجهات لدعم المسار التمويلي لمؤسسة الإقراض الزراعي، الذي يعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة وسبل توجيه التمويل للمزارعين لضمان استدامة الإنتاج ودعم المشاريع الجديدة وتوجيهها للمسارات التي تشكل أثرا اقتصاديا مباشرا يلامس أولويات الحكومة في إيجاد فرص عمل جديدة.

بدوره، أكد الدوجان، أن الشراكة مع منظمة شركاء للأفضل هي خطوة حاسمة لتمكين الأفراد والمجتمعات العاملة في القطاع الزراعة، من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لمساعدة المرشحين على النجاح والمساهمة في نمو القطاع الزراعي.

من جانبه، قال الطراونة، "إن تعاوننا مع مؤسسة الإقراض الزراعي يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الأفراد والمجتمعات العاملة في مجال الزراعة، وسنوفر الموارد المالية اللازمة لمساعدة المرشحين على النجاح".

يشار إلى أن منظمة شركاء للأفضل، تتعاون مع لومينوس للتنمية المجتمعية من خلال شركة فال للخدمات الاستشارية والإدارية ومؤسسة الإقراض الزراعي في تنفيذ مشروع مهارتك (Youth JO – Level Up) المدعوم من السفارة الهولندية في الأردن، لتعزيز الدعم المالي المقدم للمرشحين الزراعيين.

--(بترا)

رح/ ف م/رق

08/11/2023 17:45:51