مذكرة تفاهم بين الإقراض الزراعي ومنظمة شركاء للأفضل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- وقعت مؤسسة الإقراض الزراعي، ومنظمة شركاء للأفضل، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتمكين المرشحين الزراعيين من الدعم المالي.
وحضر توقيع المذكرة، وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام المؤسسة المهندس محمد الدوجان، والرئيس التنفيذي للمنظمة وليد الطراونة، والمدير الإقليمي لشركة Advance Consulting ، المهندسة لمياء دباس.
وأشار الحنيفات إلى أهمية الشراكات مع كافة الجهات لدعم المسار التمويلي لمؤسسة الإقراض الزراعي، الذي يعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة وسبل توجيه التمويل للمزارعين لضمان استدامة الإنتاج ودعم المشاريع الجديدة وتوجيهها للمسارات التي تشكل أثرا اقتصاديا مباشرا يلامس أولويات الحكومة في إيجاد فرص عمل جديدة.
بدوره، أكد الدوجان، أن الشراكة مع منظمة شركاء للأفضل هي خطوة حاسمة لتمكين الأفراد والمجتمعات العاملة في القطاع الزراعة، من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لمساعدة المرشحين على النجاح والمساهمة في نمو القطاع الزراعي.
من جانبه، قال الطراونة، "إن تعاوننا مع مؤسسة الإقراض الزراعي يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الأفراد والمجتمعات العاملة في مجال الزراعة، وسنوفر الموارد المالية اللازمة لمساعدة المرشحين على النجاح".
يشار إلى أن منظمة شركاء للأفضل، تتعاون مع لومينوس للتنمية المجتمعية من خلال شركة فال للخدمات الاستشارية والإدارية ومؤسسة الإقراض الزراعي في تنفيذ مشروع مهارتك (Youth JO – Level Up) المدعوم من السفارة الهولندية في الأردن، لتعزيز الدعم المالي المقدم للمرشحين الزراعيين.
--(بترا)
رح/ ف م/رق
08/11/2023 17:45:51
MENAFN08112023000117011021ID1107396398
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