مؤتمر حول الإعلام السياحي في الطفيلة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 8 تشرين الثاني (بترا)- نظمت اللجنة الإعلامية في محافظة الطفيلة بالتعاون مع مديرية السياحة وبدعم من مجلس المحافظة، مؤتمر الطفيلة السياحي الإعلامي الأول بعنوان " الإعلام السياحي".

وقال محافظ الطفيلة هاني الشورة خلال رعايته المؤتمر، بحضور رئيس جامعة الطفيلة التقنية ورئيس مجلس المحافظة فايز السفاسفة، ومديرة سياحة الطفيلة خلود الجرابعة، ومندوب وزارة السياحة هاني البداينة، إن السياحة في المحافظة تحتل رقما مثاليا لتعدد المواقع التاريخية والسياحية.

وأضاف أن رعاية جلالة الملك للقطاع السياحي مكن الأردن من دخول ميدان التنافسية العالمية، لما يحويه من آثار للحضارات القديمة في البتراء وام قيس والقلاع التاريخية في الطفيلة وغيرها، داعيا إلى ضرورة تسليط الضوء حول الإعلام السياحي الفعال.

وقال رئيس مجلس المحافظة فايز السفاسفة، إن المجلس خصص مبالغ العام الحالي لتطوير واقع القطاع السياحي حيث تم إقامة مشروعات بتكلفة 200 ألف دينار، لتنمية استثمارات سياحية، مؤكدا أن ضرورة تعزيز السياحة الداخلية.

وطالب بإعداد مجلة سياحية متخصصة تصدر بلغات عدة، وإنشاء مواقع إلكترونية، والاهتمام بالتدريب، وعقد دورات متتالية في مجالات الصحافة والإعلام والتسويق الإلكتروني للسياحة .

وقال الصحفي غازي العمريين إن الأردن حقق إنجازا غير مسبوق في القطاع السياحي، إذ استقبل خلال الأشهر السبع الأولى من العام الحالي أكثر من 3 ملايين سائح بنسبة تزيد على 50بالمئة، وحقق ارتفاعا في الدخل السياحي بنسبة تقترب من 60بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوصى المشاركون بضرورة تدريس الإعلام السياحي في الجامعات والتركيز على الجوانب السياحية والثقافية ضمن تخصص اللغات في الجامعات، ودعوة الجهات المعنية بتخصيص جائزة تقديرية سنوية لأفضل خدمة مقدمة في الإعلام السياحي.

وتناول المؤتمر دور التسويق الإعلامي الرقمي في تعزيز الأمن المجتمعي والتنمية، وأهمية المنصات التعليمية الإلكترونية في تدريب الشباب على المهارات الرقمية لإعداد المشاريع الريادية، والسياحية الدينية والعلاجية والرياضية في الأردن.

--(بترا)

س م/م ف

08/11/2023 17:28:23

