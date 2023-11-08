مؤتمر حول الإعلام السياحي في الطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 8 تشرين الثاني (بترا)- نظمت اللجنة الإعلامية في محافظة الطفيلة بالتعاون مع مديرية السياحة وبدعم من مجلس المحافظة، مؤتمر الطفيلة السياحي الإعلامي الأول بعنوان " الإعلام السياحي".
وقال محافظ الطفيلة هاني الشورة خلال رعايته المؤتمر، بحضور رئيس جامعة الطفيلة التقنية ورئيس مجلس المحافظة فايز السفاسفة، ومديرة سياحة الطفيلة خلود الجرابعة، ومندوب وزارة السياحة هاني البداينة، إن السياحة في المحافظة تحتل رقما مثاليا لتعدد المواقع التاريخية والسياحية.
وأضاف أن رعاية جلالة الملك للقطاع السياحي مكن الأردن من دخول ميدان التنافسية العالمية، لما يحويه من آثار للحضارات القديمة في البتراء وام قيس والقلاع التاريخية في الطفيلة وغيرها، داعيا إلى ضرورة تسليط الضوء حول الإعلام السياحي الفعال.
وقال رئيس مجلس المحافظة فايز السفاسفة، إن المجلس خصص مبالغ العام الحالي لتطوير واقع القطاع السياحي حيث تم إقامة مشروعات بتكلفة 200 ألف دينار، لتنمية استثمارات سياحية، مؤكدا أن ضرورة تعزيز السياحة الداخلية.
وطالب بإعداد مجلة سياحية متخصصة تصدر بلغات عدة، وإنشاء مواقع إلكترونية، والاهتمام بالتدريب، وعقد دورات متتالية في مجالات الصحافة والإعلام والتسويق الإلكتروني للسياحة .
وقال الصحفي غازي العمريين إن الأردن حقق إنجازا غير مسبوق في القطاع السياحي، إذ استقبل خلال الأشهر السبع الأولى من العام الحالي أكثر من 3 ملايين سائح بنسبة تزيد على 50بالمئة، وحقق ارتفاعا في الدخل السياحي بنسبة تقترب من 60بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوصى المشاركون بضرورة تدريس الإعلام السياحي في الجامعات والتركيز على الجوانب السياحية والثقافية ضمن تخصص اللغات في الجامعات، ودعوة الجهات المعنية بتخصيص جائزة تقديرية سنوية لأفضل خدمة مقدمة في الإعلام السياحي.
وتناول المؤتمر دور التسويق الإعلامي الرقمي في تعزيز الأمن المجتمعي والتنمية، وأهمية المنصات التعليمية الإلكترونية في تدريب الشباب على المهارات الرقمية لإعداد المشاريع الريادية، والسياحية الدينية والعلاجية والرياضية في الأردن.
--(بترا)
س م/م ف
08/11/2023 17:28:23
MENAFN08112023000117011021ID1107396397
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