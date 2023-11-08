4 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في بيت لاهيا

4 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في بيت لاهيا
التاريخ
11/8/2023 2:42:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
كما قصف الاحتلال، بعدة قذائف كراج بلدية مدينة غزة وورشة صيانة الآليات الثقيلة، وسط المدينة.
واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قصف الاحتلال المنشأتين، رغم وجود إبلاغ الصليب الأحمر بأنهما مرفق مدني لخدمة المواطنين، تمارس طواقم البلدية عملها من خلاله بعد تهديد المبنى الرئيس.
--(بترا)
أ ش/ن ح/رق
08/11/2023 17:25:59
MENAFN08112023000117011021ID1107396396
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