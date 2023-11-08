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4 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في بيت لاهيا

11/8/2023 2:42:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
كما قصف الاحتلال، بعدة قذائف كراج بلدية مدينة غزة وورشة صيانة الآليات الثقيلة، وسط المدينة.
واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قصف الاحتلال المنشأتين، رغم وجود إبلاغ الصليب الأحمر بأنهما مرفق مدني لخدمة المواطنين، تمارس طواقم البلدية عملها من خلاله بعد تهديد المبنى الرئيس.
--(بترا)
أ ش/ن ح/رق
08/11/2023 17:25:59

MENAFN08112023000117011021ID1107396396

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