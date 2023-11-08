ندوة حوارية في البلقاء التطبيقية حول الصراع العربي الاسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 8 تشرين الثاني (بترا)- أكد أكاديميون أن قيام إسرائيل لم يكن لأسباب أو دوافع دينية وإنما لأهداف سياسية ترجمها وعد بلفور سنة 1917.

ودحض هؤلاء في ندوة نظمتها جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأربعاء بعنوان "الشخصية اليهودية في التوراة والحاضر" تحدث فيها كل من من رئيس جامعة اليرموك الاسبق الدكتور زيدان كفافي و الخبير في الدراسات المستقبلية الدكتور وليد عبد الحي، دعاوى أن قيام اسرائيل يرتكز على اساس ديني، مشيرين الى ان صانع القرار الاسرائيلي يعتمد ويرتكز على مراكز الدراسات الاسرائيلية والتي يعمل فيها ويديرها ضباط متقاعدون ووزراء سابقون.

وأوضحوا ان سلوك النظام السياسي في اسرائيل يتناغم مع نتائج هذه الدراسات، مشيرين الى ان 93 بالمئة من قرارات الحكومة الاسرائيلية ذات الطابع الاستراتيجي هي من توصيات تلك المراكز .

ودلل المشاركون في الندوة التي رعاها رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني على ذلك بأن مراكز الدراسات حول الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة تشير الى ان 48 بالمئة من اليهود يرغبون بالهجرة من إسرائيل الى مواطنهم الأصلية بعد انتهاء الحرب.

وكان العجلوني أشار في بداية الندوة الى ان الجامعة بدأت بعقد سلسلة من الندوات يحاضر فيها خبراء التاريخ والسياسة في كافة كليات الجامعة لتوعية ونشر المعرفة للطلبة بما يدور من احداث في المنطقة وخاصة الحرب الدائرة على الاشقاء في فلسطين المحتلة.

وقال، إن هذه الندوات ستركز على محور القضية الرئيسية للاردن وهي القضية الفلسطينية والدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال جولاته على دول العالم والمنظمات الدولية لوقف العدوان السافر على غزة والأراضي المحتلة في عموم فلسطين، مؤكدا جلالته أن الحل في شرق أوسط آمن ومستقر هو في ترجمة قرارات الشرعية الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

--(بترا)

أع/ اح

08/11/2023 17:19:46