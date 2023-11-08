مذكرة لإنشاء دليل رقمي للمؤسسات الصناعية باربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 8 تشرين الثاني(بترا)- وقعت غرفة صناعة إربد ومؤسسة التسويق الإلكتروني وشركة نوافذ للتدريب والتنمية المستدامة اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنشاء دليل رقمي افتراضي للشركات والمؤسسات الصناعية في المحافظة، تسهل عملية وصولها إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
ووقع المذكرة رئيس مجلس إدارة الغرفة هاني أبو حسان، ومدير عام المؤسسة معاذ زيدان، ومدير عام الشركة اعتدال بني عيسى.
وقال أبو حسان إن الدليل يساعد القطاع الصناعي في المحافظة بمعرفة احتياجات المستهلكين، والتعرف على أسواق جديدة لتنمية الصادرات الصناعية، ومواجهة أي عوائق محتملة في الأسواق التقليدية.
ولفت إلى أن الدليل سيؤدي إلى معرفة أماكن الخلل في الصناعات المحلية، ومعالجتها وتطويرها قياسا على التغذية الراجعة من المستهلكين حول العالم.
بدوره، أشار زيدان إلى أن الدليل سيشجع الصناعات الأردنية، ويسهل وصولها إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
من جهة أخرى، اختتمت في غرفة صناعة إربد اليوم دورة "انهض" لتمكين الشباب والشابات من خريجي الجامعات والكليات من إنشاء مشاريع فردية وتشاركية خاصة، والتي نظمها مركز تطوير الأعمال بالتعاون مع الغرفة ضمن البرنامج الوطني للتشغيل والتدريب.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز نايف استيتية، إن برنامج التدريب استفاد منه لغاية الآن 150 ألف شخص، و200 ألف طالب في الجامعات الأردنية، إضافة إلى 50 ألف طالب في مدارس وزارة التربية.
--(بترا)
م ق/ ف م
08/11/2023 17:17:14
MENAFN08112023000117011021ID1107396394
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