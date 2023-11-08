مذكرة لإنشاء دليل رقمي للمؤسسات الصناعية باربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 8 تشرين الثاني(بترا)- وقعت غرفة صناعة إربد ومؤسسة التسويق الإلكتروني وشركة نوافذ للتدريب والتنمية المستدامة اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنشاء دليل رقمي افتراضي للشركات والمؤسسات الصناعية في المحافظة، تسهل عملية وصولها إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ووقع المذكرة رئيس مجلس إدارة الغرفة هاني أبو حسان، ومدير عام المؤسسة معاذ زيدان، ومدير عام الشركة اعتدال بني عيسى.

وقال أبو حسان إن الدليل يساعد القطاع الصناعي في المحافظة بمعرفة احتياجات المستهلكين، والتعرف على أسواق جديدة لتنمية الصادرات الصناعية، ومواجهة أي عوائق محتملة في الأسواق التقليدية.

ولفت إلى أن الدليل سيؤدي إلى معرفة أماكن الخلل في الصناعات المحلية، ومعالجتها وتطويرها قياسا على التغذية الراجعة من المستهلكين حول العالم.

بدوره، أشار زيدان إلى أن الدليل سيشجع الصناعات الأردنية، ويسهل وصولها إلى الأسواق الداخلية والخارجية.

من جهة أخرى، اختتمت في غرفة صناعة إربد اليوم دورة "انهض" لتمكين الشباب والشابات من خريجي الجامعات والكليات من إنشاء مشاريع فردية وتشاركية خاصة، والتي نظمها مركز تطوير الأعمال بالتعاون مع الغرفة ضمن البرنامج الوطني للتشغيل والتدريب.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز نايف استيتية، إن برنامج التدريب استفاد منه لغاية الآن 150 ألف شخص، و200 ألف طالب في الجامعات الأردنية، إضافة إلى 50 ألف طالب في مدارس وزارة التربية.

--(بترا)

م ق/ ف م

08/11/2023 17:17:14