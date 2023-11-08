الحنيطي يستقبل رئيس هيئة أركان قوة الدفاع البحريني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة أركان قوة الدفاع البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، والوفد المرافق.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
وقال الحنيطي "إن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون الدفاعي وتعزيز القدرات العسكرية بين الجيشين في مختلف المجالات، حيث تربطنا علاقات عريقة وتاريخية ارتقت إلى مستوى استراتيجي بين البلدين الشقيقين".
بدوره، أكد النعيمي عمق العلاقات وأهمية تطويرها والتعاون العسكري الوثيق بين الجيشين، والإسهام في تكريس جهود العمل المشترك وتبادل الخبرات وتطوير المنظومة الدفاعية بين البلدين الشقيقين.
--(بترا)
ل م/م ف/ف ق
08/11/2023 16:55:13
MENAFN08112023000117011021ID1107396393
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