الحنيطي يستقبل رئيس هيئة أركان قوة الدفاع البحريني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة أركان قوة الدفاع البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

وقال الحنيطي "إن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون الدفاعي وتعزيز القدرات العسكرية بين الجيشين في مختلف المجالات، حيث تربطنا علاقات عريقة وتاريخية ارتقت إلى مستوى استراتيجي بين البلدين الشقيقين".

بدوره، أكد النعيمي عمق العلاقات وأهمية تطويرها والتعاون العسكري الوثيق بين الجيشين، والإسهام في تكريس جهود العمل المشترك وتبادل الخبرات وتطوير المنظومة الدفاعية بين البلدين الشقيقين.

--(بترا)

ل م/م ف/ف ق

08/11/2023 16:55:13