الاحتلال يقصف ثلاثة مساجد في خانيونس
التاريخ
11/8/2023 2:42:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الثاني (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجدي الإخلاص والصحوة في منطقة السطر الغربي بخانيونس، جنوب قطاع غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال مسجد خالد بن الوليد غرب خانيونس، ما أدى الى تدميره وتضرر غرفة العمليات بمستشفى ناصر القريب منه.
--(بترا)
ا ش / ف م
08/11/2023 16:50:55
MENAFN08112023000117011021ID1107396392
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.