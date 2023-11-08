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الاحتلال يقصف ثلاثة مساجد في خانيونس

11/8/2023 2:42:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الثاني (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجدي الإخلاص والصحوة في منطقة السطر الغربي بخانيونس، جنوب قطاع غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال مسجد خالد بن الوليد غرب خانيونس، ما أدى الى تدميره وتضرر غرفة العمليات بمستشفى ناصر القريب منه.
--(بترا)
ا ش / ف م
08/11/2023 16:50:55

MENAFN08112023000117011021ID1107396392

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