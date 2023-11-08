ارتفاع تسجيل العاطلين عن العمل في إسرائيل 460 %

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- ارتفع عدد الإسرائيليين الذي تقدموا بطلبات لتسجيلهم كعاطلين عن العمل، الشهر الماضي، بنسبة 460 بالمئة مقارنة بعددهم بشهر أيلول الماضي.
وقالت صحيفة "غلوبس" المتخصصة بالاقتصاد الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن 70 ألف طلب تسجيل كعاطلين تقدم به إسرائيليون في تشرين الأول الماضي بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة، مقارنة بـ 12.5 ألف طلب في أيلول الماضي.
وأضافت الصحيفة أن من بين هؤلاء 42.4 ألف عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر غير محددة المدة، أي 60.3 بالمئة من المسجلين الجدد.
--(بترا)
رصد/رس/ن ح
08/11/2023 16:44:57
MENAFN08112023000117011021ID1107396391
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