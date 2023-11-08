ارتفاع تسجيل العاطلين عن العمل في إسرائيل 460 %

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- ارتفع عدد الإسرائيليين الذي تقدموا بطلبات لتسجيلهم كعاطلين عن العمل، الشهر الماضي، بنسبة 460 بالمئة مقارنة بعددهم بشهر أيلول الماضي.

وقالت صحيفة "غلوبس" المتخصصة بالاقتصاد الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن 70 ألف طلب تسجيل كعاطلين تقدم به إسرائيليون في تشرين الأول الماضي بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة، مقارنة بـ 12.5 ألف طلب في أيلول الماضي.

وأضافت الصحيفة أن من بين هؤلاء 42.4 ألف عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر غير محددة المدة، أي 60.3 بالمئة من المسجلين الجدد.

--(بترا)

رصد/رس/ن ح

08/11/2023 16:44:57

