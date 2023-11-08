Thursday, 09 November 2023 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع تسجيل العاطلين عن العمل في إسرائيل 460 %

11/8/2023 2:42:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- ارتفع عدد الإسرائيليين الذي تقدموا بطلبات لتسجيلهم كعاطلين عن العمل، الشهر الماضي، بنسبة 460 بالمئة مقارنة بعددهم بشهر أيلول الماضي.
وقالت صحيفة "غلوبس" المتخصصة بالاقتصاد الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن 70 ألف طلب تسجيل كعاطلين تقدم به إسرائيليون في تشرين الأول الماضي بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة، مقارنة بـ 12.5 ألف طلب في أيلول الماضي.
وأضافت الصحيفة أن من بين هؤلاء 42.4 ألف عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر غير محددة المدة، أي 60.3 بالمئة من المسجلين الجدد.
--(بترا)
رصد/رس/ن ح
08/11/2023 16:44:57

MENAFN08112023000117011021ID1107396391

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث