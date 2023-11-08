إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة بيت لحم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 8 تشرين الثاني (بترا) - أصيب 11 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم ومحاصرتها لأحد منازل المواطنين في منطقة المسلخ.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بيت لحم في بيان لها ، أنه جرى نقل المصابين إلى أحد مستشفيات بيت لحم، حيث وُصفت إصاباتهم بالمستقرة.
وبحسب الهلال الأحمر، فإن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها وحدة خاصة، اقتحمت مناطق هندازة وشارع الصف وسوق الحلال، وحاصرت منزل الأسير السابق حمدي عماد الكامل في منطقة المسلخ، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام.
--(بترا)
م ف/ ف م
08/11/2023 16:31:20
MENAFN08112023000117011021ID1107396390
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