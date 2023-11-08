إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة بيت لحم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 8 تشرين الثاني (بترا) - أصيب 11 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم ومحاصرتها لأحد منازل المواطنين في منطقة المسلخ.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بيت لحم في بيان لها ، أنه جرى نقل المصابين إلى أحد مستشفيات بيت لحم، حيث وُصفت إصاباتهم بالمستقرة.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها وحدة خاصة، اقتحمت مناطق هندازة وشارع الصف وسوق الحلال، وحاصرت منزل الأسير السابق حمدي عماد الكامل في منطقة المسلخ، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام.

--(بترا)

م ف/ ف م

08/11/2023 16:31:20