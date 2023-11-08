منتخب الناشئات لكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني للناشئات لكرة القدم، نظيره اللبناني عند 8 مساء يوم غد الخميس، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في افتتاح مشواره ببطولة غرب آسيا الرابعة.

ووفق جدول البطولة فإن منتخب الناشئات يلتقي نظيره اللبناني غدا، ثم يلعب أمام العراق السبت المقبل على أن يختتم الدور الأول بلقاء منتخب سوريا يوم الاثنين المقبل.

ووفقاً لتعليمات البطولة، تلعب المنتخبات الدور الأول من مرحلة واحدة، على أن يلتقي المتصدر مع الوصيف لتحديد البطل، فيما يواجه صاحب المركز الثالث مع الرابع لتحديد باقي المراكز.

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

08/11/2023 16:30:28