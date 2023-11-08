منتخب الناشئات لكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني للناشئات لكرة القدم، نظيره اللبناني عند 8 مساء يوم غد الخميس، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في افتتاح مشواره ببطولة غرب آسيا الرابعة.
ووفق جدول البطولة فإن منتخب الناشئات يلتقي نظيره اللبناني غدا، ثم يلعب أمام العراق السبت المقبل على أن يختتم الدور الأول بلقاء منتخب سوريا يوم الاثنين المقبل.
ووفقاً لتعليمات البطولة، تلعب المنتخبات الدور الأول من مرحلة واحدة، على أن يلتقي المتصدر مع الوصيف لتحديد البطل، فيما يواجه صاحب المركز الثالث مع الرابع لتحديد باقي المراكز.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
08/11/2023 16:30:28
MENAFN08112023000117011021ID1107396389
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