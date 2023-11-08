تعليم النواب تدعو لإعادة النظر بالقبول في التخصصات الراكدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- دعت لجنة التربية والتعليم النيابية إلى إعادة النظر بالقبول في التخصصات الراكدة والمُشبعة، وتشجيع الإقبال على دراسة التخصصات التقنية.

وأكد رئيسها النائب بلال المومني، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، حضر جانبًا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، وبحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، ضرورة التشدد بالطاقة الاستيعابية، خصوصًا التخصصات في الراكدة والمُشبعة في جميع الجامعات.

وأشار المومني الى أن اللجنة تلقت شكاوى من طلبة حققوا مُعدلات عالية تسمح لهم بدراسة الطب، إلا أن التخفيض المُفاجئ لأعداد المقبولين التي أقرها مجلس التعليم العالي للعام الحالي، لم يسمح لهم بذلك، منتقدا خفض الطاقة الاستيعابية في تخصصي الطب وطب الأسنان بدعوى وجود ركود فيهما.

بدورهم، دعا النواب: سالم الضمور، ضرار الحراسيس، علي الطراونة، محمد عكور، خالد أبو حسان، إلى ضرورة وضع معايير واضحة للجامعات الرسمية والخاصة كافة والالتزام بها، مؤكدين ضرورة إيقاف القبول بالتخصصات الراكدة والمُشبعة نهائيًا للحد من زيادة أعداد العاطلين عن العمل بين الخريجين.

من جهته، قال الناصر إن ديوان الخدمة المدنية وضمن دوره المجتمعي، يقوم سنويًا بإعداد دراسة تُبين التخصصات الراكدة والمُشبعة ونشرها على موقعه الإلكتروني، للاطلاع عليها من قبل المواطنين، مُشيرًا إلى أن هذه الدراسة تتضمن سوق العرض والطلب للتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

وأكد أن الديوان يُشجع الطلبة على الإقبال لدراسة التخصصات التقنية والتعليم المهني، لحاجة السوق المحلي والعربي لها، وارتفاع الدخل المُتأتي منها.

من ناحيته، قال الصرايرة، إن 95 بالمئة من قرارات الهيئة يجري الأخذ بها من مجلس التعليم العالي، مضيفا أن المجلس هو من يملك صلاحية تحديد الطاقة الاستيعابية للتخصصات الجامعية، وأعداد المقبولين، بينما يُحدد مجلس الأُمناء في الجامعات رسوم وأسعار التخصصات الجامعية.

وأوضح أنه وبناء على تنسيب الهيئة للجامعات الرسمية، تم تخفيض أعداد المقبولين بالتدريج منذ أعوام، وصولًا إلى 50 بالمئة من أعداد المقبولين في تلك التخصصات.

وقال الصرايرة إنه جرى تخفيض أعداد المقبولين في تخصُصي الطب وطب الأسنان لتتناسب مع المعايير الدولية والعالمية، مشيرا إلى أن عدد المقبولين بلغ 1166 طالبًا وطالبة.

وأشار الى قبولات أُخرى (وافدين وأجانب) بلغت 1800 طالب وطالبة، مبينا أن الطاقة الاستيعابية للجامعات الـ 6 التي تُدرس تخصُص الطب تصل إلى 14762 طالبًا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة حاليًا 23100 طالب وطالبة.

وقال، إن الجامعات الخاصة حققت معايير الاعتماد الدولية في جميع التخصصات، نافيًا في الوقت نفسه وجود أي ترخيص لاستحداث جامعات جديدة.

--(بترا)

م خ/م ف/اح

08/11/2023 16:29:59