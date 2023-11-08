الملك يؤكد لرئيس وزراء هولندا ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين.

وشدد جلالته خلال الاتصال، اليوم الأربعاء، على أهمية إدامة إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع، محذرا من استمرار تفاقم الوضع الإنساني هناك.

وجدد جلالة الملك التأكيد على أن استمرار التصعيد في الضفة الغربية، قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع، محذرا من خطورة تصاعد العنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين.

وأعاد جلالته التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

--(بترا)

رق

08/11/2023 16:39:18