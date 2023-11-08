الملك يؤكد لرئيس وزراء هولندا ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين.
وشدد جلالته خلال الاتصال، اليوم الأربعاء، على أهمية إدامة إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع، محذرا من استمرار تفاقم الوضع الإنساني هناك.
وجدد جلالة الملك التأكيد على أن استمرار التصعيد في الضفة الغربية، قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع، محذرا من خطورة تصاعد العنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين.
وأعاد جلالته التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
--(بترا)
رق
08/11/2023 16:39:18
MENAFN08112023000117011021ID1107396387
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