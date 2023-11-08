لجنة الاقتصاد النيابية تُقر مُعدل ضريبة بيع العقار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمر النبر، مشروع قانون مُعدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022.

وقال النبر، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، إن مشروع القانون من القوانين المُهمة والإيجابية، ويعمل على تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار على المواطنين.

وأضاف أن الأسباب الموجبة لـ"مُعدل بيع العقار"، جاءت لتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار، من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتُصبح 3 بالمئة، بدلًا من 4 بالمئة، ولتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة، ولاسـتثناء معاملات البيع اللاحق لعقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات، من ضريبة بيع العقار.

وطالب النبر، الحكومة بتخفيض القيمة الإدارية للعقارات.

من جانبهم، أكد النواب، فريد حداد، وهايل عياش، وسليمان أبو يحيى، وعدنان مشوقة، ومحمد عكور، وطلال النسور، وصالح الوخيان، وأسماء الرواحنة، وعبدالله أبو زيد، ضرورة تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار إلى أقل من 2 بالمئة، لتقوم بتنشيط سوق بيع العقار.

بدورها، قالت نمروقة، إن مشروع القانون من القوانين المُهمة التي تعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان، وللتسهيل على المواطنين.

من ناحيته، قال العموش، إن دائرة الأراضي والمساحة شكلت لجانا مُشتركة مع اختصاصيين من القطاع الخاص لدراسة القيمة الإدارية في جنوب عمان، مُضيفًا أنها في انخفاض واضح.

وأوضح أن بعض المناطق تشهد ارتفاعًا بالقيمة الإدارية بشكل واضح وملموس، وأن دائرة الأراضي والمساحة ستقوم بالانتهاء من العمل على تعديل القيمة الإدارية نهاية شباط المقبل.

--(بترا)

م خ/ن ح/رق

08/11/2023 16:29:08