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الجامعة العربية تحذر من انفجار الوضع في الضفة الغربية

11/8/2023 2:41:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 8 تشرين الثاني (بترا)- حذر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، من انفجار الوضع في الضفة الغربية، بسبب إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القتل والقمع وتشديد الحصار على السكان، وتسليحها المتزايد للمستوطنين الخارجين على القانون، بما يُنذر باندلاع المزيد من العنف.
وأكد أبو الغيط في بيان اليوم الأربعاء، تضامنه الكامل مع موقف الأردن، الذي يقف ضد سياسة دفع الفلسطينيين خارج الحدود، وكذلك موقف الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى أن الهدف الحقيقي هو دفع الفلسطينيين لترك أراضيهم وتهجيرهم قسرياً على مراحل، وهو ما لن يحدث أبداً.
وبين أن ضم مناطق واسعة من الضفة بعد تفريغها من الفلسطينيين لا زال هدفاً إسرائيلياً، وأن الحكومة الحالية لن تتورع عن تطبيق الترانسفير لدفع الفلسطينيين خارج الحدود.
وأضاف أن العالم كله يُتابع وقائع هجمات المستوطنين على بيوت الفلسطينيين ومحاصيلهم الزراعية، وقيامهم بقتلهم وإرهابهم وتدمير ممتلكاتهم وإخراجهم من منازلهم، وهي وقائع ممتزجة بعنصرية مقيتة وكراهية متأصلة للفلسطينيين، ويجب على الجميع إدانتها وفضحها وعدم السكوت عليها، لأنها تُمثل إهانة لكل إنسان يؤمن بالقيم المشتركة والمساواة بين البشر.
كما حذر أبو الغيط من أن حكومة اليمين الإسرائيلي يقودها المستوطنون وعمادها المشروع الاستيطاني، حيث تدفع الأمور إلى حافة الهاوية عبر حمايتها لهذه الممارسات وتسليحها للمستوطنين وتشجيعها لثقافة الإفلات من العقاب وقتل الفلسطينيين على الهوية.
--(بترا)
ن ا/رق
08/11/2023 16:22:26

MENAFN08112023000117011021ID1107396385

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