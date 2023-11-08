الجبور يتفقد الواقع الشبابي في الطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 8 تشرين الثاني (بترا)- اطلع أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، اليوم الأربعاء، على واقع واحتياجات مديرية شباب الطفيلة، والمراكز الشبابية ومتابعة المشاريع قيد الإنشاء.
وتفقد الجبور خلال زيارته مراكز شباب الطفيلة وشباب وشابات الحسا، نشاطات وبرامج المراكز، واستمع إلى أبرز مطالبهم واحتياجاتهم، والبرامج المقدمة فيها، إضافة إلى مبادرات حاضنات الابتكار التي تُعنى بالمبادرات والابتكارات الخاصة بإقليم الجنوب، كما تفقد مراكز شابات وشباب العين البيضاء وبصيرا وغرندل.
وبحث خلال لقائه محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، واقع العمل الشبابي والرياضي وآليات التعاون بين المحافظة والوزارة.
وأشاد الشورة بدور وزارة الشباب في دعم الشباب بالبرامج والمشاريع، لافتا إلى أن المحافظة تشهد العديد من المشاريع الشبابية.
كما التقى الجبور برئيس مجلس المحافظة فايز السفاسفة، وأعضاء المجلس، وبحث معهم أوجه الدعم للقطاع الشبابي وسبل دعم المنشآت الرياضية واستعراض كافة المشاريع الشبابية التي أنجزت من خلال المجلس.
--(بترا)
س م/ف م/رق
08/11/2023 16:20:15
MENAFN08112023000117011021ID1107396384
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