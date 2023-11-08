الجبور يتفقد الواقع الشبابي في الطفيلة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 8 تشرين الثاني (بترا)- اطلع أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، اليوم الأربعاء، على واقع واحتياجات مديرية شباب الطفيلة، والمراكز الشبابية ومتابعة المشاريع قيد الإنشاء.

وتفقد الجبور خلال زيارته مراكز شباب الطفيلة وشباب وشابات الحسا، نشاطات وبرامج المراكز، واستمع إلى أبرز مطالبهم واحتياجاتهم، والبرامج المقدمة فيها، إضافة إلى مبادرات حاضنات الابتكار التي تُعنى بالمبادرات والابتكارات الخاصة بإقليم الجنوب، كما تفقد مراكز شابات وشباب العين البيضاء وبصيرا وغرندل.

وبحث خلال لقائه محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، واقع العمل الشبابي والرياضي وآليات التعاون بين المحافظة والوزارة.

وأشاد الشورة بدور وزارة الشباب في دعم الشباب بالبرامج والمشاريع، لافتا إلى أن المحافظة تشهد العديد من المشاريع الشبابية.

كما التقى الجبور برئيس مجلس المحافظة فايز السفاسفة، وأعضاء المجلس، وبحث معهم أوجه الدعم للقطاع الشبابي وسبل دعم المنشآت الرياضية واستعراض كافة المشاريع الشبابية التي أنجزت من خلال المجلس.

--(بترا)

س م/ف م/رق

08/11/2023 16:20:15