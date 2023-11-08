إيداع وثائق الانضمام لاتفاقية الدفع البريدي لدى اتحاد البريد العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)-أودع البريد الاردني وثائق الانضمام لاتفاقية الدفع البريدي، لدى اتحاد البريد العالمي.

جاء ذلك، خلال استقبال الأمين العام لمكتب اتحاد البريد العالمي في مكتبه في سويسرا ، رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الأربعاء، قال الداوود، إن الاتفاقية تنظم عملية تقديم خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين المؤسسات البريدية، بهدف تشجيع التعاون بين المستثمرين المعينين.

وأضاف أنها تهدف إلى توفير خدمة دفع إلكتروني بريدية فعّالة وموثوقة وآمنة وتنافسية بأسعار ميسورة لجميع عملائهم من خلال الشبكة البريدية العالمية، للمساهمة في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لأثره الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يذكران البريد الاردني يشارك في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي، بوفد يترأسه الداوود، حيث تعقد هذه الاجتماعات بصفة دورية في مكتب اتحاد البريد العالمي بمشاركة جميع الدول الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد، وتناقش أهم المسائل البريدية والتطورات في القطاع والقرارات المتعلقة بها.

--(بترا)

غ ح/ف م

08/11/2023 16:03:37