إيداع وثائق الانضمام لاتفاقية الدفع البريدي لدى اتحاد البريد العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)-أودع البريد الاردني وثائق الانضمام لاتفاقية الدفع البريدي، لدى اتحاد البريد العالمي.
جاء ذلك، خلال استقبال الأمين العام لمكتب اتحاد البريد العالمي في مكتبه في سويسرا ، رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الأربعاء، قال الداوود، إن الاتفاقية تنظم عملية تقديم خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين المؤسسات البريدية، بهدف تشجيع التعاون بين المستثمرين المعينين.
وأضاف أنها تهدف إلى توفير خدمة دفع إلكتروني بريدية فعّالة وموثوقة وآمنة وتنافسية بأسعار ميسورة لجميع عملائهم من خلال الشبكة البريدية العالمية، للمساهمة في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لأثره الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يذكران البريد الاردني يشارك في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي، بوفد يترأسه الداوود، حيث تعقد هذه الاجتماعات بصفة دورية في مكتب اتحاد البريد العالمي بمشاركة جميع الدول الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد، وتناقش أهم المسائل البريدية والتطورات في القطاع والقرارات المتعلقة بها.
--(بترا)
غ ح/ف م
08/11/2023 16:03:37
MENAFN08112023000117011021ID1107396383
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