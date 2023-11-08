غزة: شح الوقود يجبر مستشفى القدس على تقليص خدماته
التاريخ
11/8/2023 2:41:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت إدارة مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، عن تقليص غالبية الخدمات المقدمة في المستشفى لغاية ترشيد استهلاك الوقود والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية لأيام معدودة.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق اليوم أن المستشفيات عاجزة عن تحمل الأعداد الهائلة من الجرحى.
--(بترا)
أ ش/رق
08/11/2023 15:59:49
MENAFN08112023000117011021ID1107396382
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