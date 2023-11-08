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غزة: شح الوقود يجبر مستشفى القدس على تقليص خدماته

11/8/2023 2:41:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت إدارة مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، عن تقليص غالبية الخدمات المقدمة في المستشفى لغاية ترشيد استهلاك الوقود والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية لأيام معدودة.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق اليوم أن المستشفيات عاجزة عن تحمل الأعداد الهائلة من الجرحى.
--(بترا)
أ ش/رق
08/11/2023 15:59:49

MENAFN08112023000117011021ID1107396382

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