الجامعة العربية: المشروع المطروح على القمة يتضمن وقف إطلاق النار ورفض التهجير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 8 تشرين الثاني (بترا)- قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن المشروع المطروح على القمة العربية الطارئة بالسعودية يتضمن وقف إطلاق النار، ورفض التهجير القسري لأبناء قطاع غزة.
وتوقع زكي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن يكون هناك حضور كبير على مستوى رفيع من الدول العربية بالقمة التي سيجري عقدها بالرياض السبت المقبل.
وأشار إلى أنه تم التحرك بشكل سريع على المستوى العربي بعد أحداث 7 تشرين الأول، إذ اجتمع وزراء الخارجية العرب في 11 تشرين الأول الماضي وتبنوا مشروع قرار، ثم انعقد مجلس الأمن وكان هناك أمل أن يوافق أعضاؤه الدائمين على مشروع قرار لوقف إطلاق النار لكن هذا لم يحدث فتقرر انعقاد القمة العربية يوم السبت المقبل.
ولفت إلى أنه جرى تأجيل القمة العربية الأفريقية المزمع عقدها يوم السبت المقبل مع القمة العربية؛ لتحظى القمة العربية بالاهتمام الإعلامي الواجب في ضوء تطورات الأوضاع في غزة.
--(بترا)
ن ا/م ف/ف ق
08/11/2023 15:59:36
MENAFN08112023000117011021ID1107396381
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