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الجامعة العربية: المشروع المطروح على القمة يتضمن وقف إطلاق النار ورفض التهجير

11/8/2023 2:41:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 8 تشرين الثاني (بترا)- قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن المشروع المطروح على القمة العربية الطارئة بالسعودية يتضمن وقف إطلاق النار، ورفض التهجير القسري لأبناء قطاع غزة.
وتوقع زكي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن يكون هناك حضور كبير على مستوى رفيع من الدول العربية بالقمة التي سيجري عقدها بالرياض السبت المقبل.
وأشار إلى أنه تم التحرك بشكل سريع على المستوى العربي بعد أحداث 7 تشرين الأول، إذ اجتمع وزراء الخارجية العرب في 11 تشرين الأول الماضي وتبنوا مشروع قرار، ثم انعقد مجلس الأمن وكان هناك أمل أن يوافق أعضاؤه الدائمين على مشروع قرار لوقف إطلاق النار لكن هذا لم يحدث فتقرر انعقاد القمة العربية يوم السبت المقبل.
ولفت إلى أنه جرى تأجيل القمة العربية الأفريقية المزمع عقدها يوم السبت المقبل مع القمة العربية؛ لتحظى القمة العربية بالاهتمام الإعلامي الواجب في ضوء تطورات الأوضاع في غزة.
--(بترا)
ن ا/م ف/ف ق
08/11/2023 15:59:36

MENAFN08112023000117011021ID1107396381

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