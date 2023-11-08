رئيس النواب يدعو لالتقاط تحذيرات الملك من تداعيات حرب غزة على استقرار وأمن المنطقة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والسفيرة البريطانية لدى المملكة بريجيت بريند، أهمية إدراك المجتمع الدولي لصوت الحكمة الذي يجسده جلالة الملك عبدالله الثاني، والتقاط تحذيراته من استمرار الحرب على قطاع غزة وأثرها على استقرار وأمن المنطقة برمتها، ما يستوجب جهوداً دولية مساندة وفاعلة لوقف الحرب ووقف استهداف المدنيين وإيصال المساعدات العاجلة للقطاع.

وقال الصفدي، إن جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين، ولي العهد، قدموا مضامين مهمة في خطاباتهم ومواقفهم تستوجب من المجتمع الدولي الإنصات اليها وإدراك خطورة ما يرتكب من مجازر وإبادة بحق المدنيين في غزة، مؤكداً أن استمرار التغاضي الدولي عن جرائم الكيان الصهيوني يضعنا أمام مراجعة كاملة لكل معاني الإنسانية والقانون الدولي التي أصبحت انتقائية كما أكد جلالة الملك في قمة القاهرة للسلام.

وأضاف، إن كل أطياف الشعب الأردني وسلطاته وأجهزته تقف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في وجه آلة الحرب والدمار والإرهاب الصهيونية، مشيراً إلى أن ما يجري من قتل للمدنيين أطفالاً ونساءً "سيبقى محفوراً في ذاكرة الأجيال، ولن ينسى الفلسطينيون ما جرى بحقهم من إبادة، ولن تثنيهم هذه المجازر عن المطالبة بحقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني فهم أصحاب الأرض والحق".

من جهتها أكدت السفيرة البريطانية أهمية ما يقدمه جلالة الملك من مضامين في جولاته المختلفة وآخرها مع حلف الناتو، مشيرة إلى أن مواقف جلالته "تلقى الإدراك الواسع في الأوساط الغربية وتجسد صوت الحكمة بالدعوة لوقف الحرب وإيصال المساعدات للمدنيين وعودة الجميع إلى طاولة السلام".

وقالت السفيرة البريطانية: إن جلالة الملك يؤكد دوماً أنه لا بديل عن حل الدولتين، ونحن نقف بالتأكيد مع هذه الرؤية، ونرى فيها الطريق للوصول إلى الحل السلمي وضرورة لاستقرار وأمن المنطقة، مؤكدة في هذا الإطار دعم بلادها لكل جهود وقف التصعيد وكذلك دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

--(بترا)

م خ / ف م/اح

08/11/2023 15:55:09