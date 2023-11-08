الزراعة النيابية تدعو لدعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية، إلى ضرورة التركيز أكثر على دعم المشاريع الزراعية وتنميتها وتطويرها، خصوصًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعبر سياسات تمويلية وعدم الاكتفاء بالدعم الفني فقط.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، تم فيه الاطلاع على الخدمات المُقدمة من مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية للقطاع الزراعي، بحضور المُدير التنفيذي للمؤسسة عبدالفتاح الكايد، ومُدير مشروع التنمية الاقتصادية الريفية زيد النسور.

بدورهم، ثمن أعضاء اللجنة النواب: موسى هنطش، عودة النوايشة، علي الغزاوي، صفاء المومني، الجهود التي تقوم بها المؤسسة في دعم القطاع الزراعي، والمشاريع الصناعية المعنية بالقطاع، في ظل موازنة وموارد مالية متواضعة.

من جانبه، استعرض الكايد دور ومهام وأهداف المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، قائلًا إنها مؤسسة حكومية مُستقلة، يقودها مجلس إدارة، يُمثل القطاعين العام والخاص بالتساوي، ويرأسه وزير الصناعة والتجارة، في حين أُنشئت في العام 1972.

وتشمل أهداف المؤسسة ومهامها، بحسب الكايد، تحفيز الشركات الأردنية للاستمرار والنمو، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة والصغيرة والمُتوسطة، من خلال تنمية قدراتها الإدارية والفنية والتسويقية، لضمان الاستمرارية، وتحسين القدرة الإنتاجية، إضافة إلى تطوير ظروف الأعمال الأردنية لزيادة القُدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار الكايد إلى أن المؤسسة تقوم على التعاون مع المانحين المحليين والدوليين، من أجل زيادة إتاحة الوصول إلى التمويل للمشروعات الناشئة والصغيرة والمُتوسطة، وتنظيم برامج للمشاريع الإنتاجية الريفية، لزيادة فُرص العمل وتحسين الأداء.

وبين أنه تم تصميم هذه البرامج من خلال الاستراتيجية التي تبنتها المؤسسة، لتكييف المُنتجات الأردنية مع الاحتياجات الدولية، عن طريق توفير الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة والصغيرة والمُتوسطة من أجل استدامتُها ونموها.

وأوضح الكايد أن المؤسسة تدعم العديد من القطاعات، بهدف تطوير مُنتجاتها، ومنها الصناعة الزراعية، لافتًا إلى أن المؤسسة تهتم بشكل كبير بالتصنيع الزراعي، خصوصًا الغذائي.

وتابع أن المؤسسة تُغطي ما نسبته 50 بالمئة من كُلف فاتورة الشحن على الصادرات، عن طريق الشحن الجوي والبحري.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، محمد العلاقمة، إن الظروف الصعبة التي نعيشها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي البربري على الأهل في قطاع غزة، تتطلب من الجميع، شعبًا وحكومة، الوقوف صفًا واحدًا، خلف القيادة الهاشمية الساعية دومًا، لوقف الانتهاكات والمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية بالنسبة للأردن.

--(بترا)

م خ/ ف م/ف ق

08/11/2023 15:54:13