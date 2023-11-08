فلسطين النيابية تلتقي وفدا يمثل شخصيات مسيحية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- التقت لجنة فلسطين النيابية، برئاسة النائب فراس العجارمة، في دار مجلس النواب اليوم الأربعاء، وفدًا يُمثل شخصيات مسيحية.

وأكد العجارمة موقف الأردن الدائم والثابت، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، حيال ما يجري في فلسطين بشكل عام، والذي يقضي بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة فورًا، وعدم استهداف المدنيين العزل، فضلًا عن إيصال المُساعدات، الغذائية و الدوائية والوقود.

وثمن موقف مجلس الكنائس في إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات بأعياد الميلاد، للعام الحالي، تضامنا مع الأشقاء في غزة.

واستعرض العجارمة وأعضاء "فلسطين النيابية"، الحراك السياسي الذي يقوده جلالة الملك على كُل الصُعد والمُستويات، وجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لإيقاف شلال نزيف الدم في غزة.

وأكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مُشددين على ضرورة استمرار الدعم لصمود الأهل في القدس الشريف.

كما استنكروا الاقتحامات اليومية والاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المساجد والكنائس في المدينة القديمة.

من جانبهم، أكد النواب الحضور: نائب رئيس اللجنة فايز بصبوص، محمد أبو صعليك، محمد الظهراوي، محمد الهلالات، فليحة سبيتان، عائشة الحسنات، فايزة عضيبات، سليمان أبو يحيى، عمر النبر، هايل عياش، فريد حداد، مجدي اليعقوب، وحدة الصف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، مُشيرين إلى التناغم الكبير بين الموقف الشعبي والرسمي.

كما أكدوا ضرورة والالتفاف خلف القيادة الهاشمية في كُل القضايا التي من شأنها وحدة الصف.

من جانبه، اكد الوفد الذي يُمثل شخصيات مسيحية، على موقف جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحمل ملفها في المحافل الدولية والإقليمية، ودفاعه المُستمر عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المُستقلة على ترابه الوطني على حدود الرابع من حزيران 1967، والعيش بسلام.

وفيما أكد أهمية الوصاية الهاشمية على المُقدسات في القدس، قال إنه يجب إيصال رسالة إلى العالم أجمع بأننا ضد أي نوع من التهجير القصري، والفصل العنصري بين قطاع غزة والضفة الغربية.

واستنكر الوفد، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي دمر كل البُنى التحية والمساجد والكنائيس والمدارس والمُستشفيات، فضلًا عن أنه استهدف المدنيين بطريقة همجية وحشية، جميعها ترفضها وتُدينها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وأوضح أن الأردن قوي دائمًا بقيادة جلالة الملك والشعب الاردني، مُشددًا على أن الجبهة الداخلية "عصية" على جميع الفتن والدسائس التي يبثها العدو.

ويضم الوفد كلا من: وزير الأشغال العامة الأسبق سامي هلسة، العين السابق ميشيل نزال، مهند حدادين، زياد أبو جابر، نضال قاقيش، رمزي نزهة، جاسر الربضي، النائب السابق عاطف قعوار، أُسامة مدانات، عيد دحدل، ثابت الور، فادي حدادين، سميح فرج.

إلى ذلك، أشاد رئيس وأعضاء "فلسطين النيابية"، ووفد الشخصيات المسيحية، بموقف جلالة الملك الذي أمر بإرسال طائرة مساعدات إنسانية إلى الأهل في غزة، مُشيرين إلى الجهد الجبار الذي نفذه نسور سلاج الجو الملكي الأردني من أجل إتمام هذه المُهمة، إذ وصفوا هذه الخطوة بمثابة "كسر الحصار" المفروض على القطاع.

وثمنوا في الوقت نفسه، موقف الحكومة وإجراءاتها تجاه الأشقاء الغزيين، والمُنسجم مع موقف الشارع الأردني، فضلًا عن جهود كُل أفراد الأجهزة الأمنية لإفساح المجال للمواطنين للتعبير عن آرائهم، في المسيرات والوقفات الاحتجاجية، مؤكدين أن المواطن الأردني واعي جدًا ومُدرك لتنظيم المسيرات بشكل سلمي، وعدم التعدي على المُمتلكات العامة والخاصة.

--(بترا)

م خ/ف ق

08/11/2023 15:52:02